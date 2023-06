La madre de Pablo Iglesias carga contra el líder de Ganar Alcorcón por apoyar a Yolanda Díaz: "Deberías poner tu cargo a disposición de Podemos"

Pese a haberse presentado a las elecciones municipales bajo el paraguas podemita de Ganar Alcorcón y ser además el coordinador autonómico de la formación morada en Madrid, Jesús Santos no ha tenido reparos en pedir el voto para Yolanda Díaz en las elecciones generales que tendrán lugar el próximo 23 de julio. Y lo ha hecho públicamente, en redes sociales, con un aviso a claro a navegantes: "Primero es el país y no los partidos". Un mensaje que no ha gustado nada a la madre del exvicepresidente del Gobierno, reconvertido ahora en "comunicador", Pablo Iglesias, y así se lo ha hecho saber.

Todo comenzó el pasado viernes, cuando Santos, cuya formación consiguió cuatro concejales en los últimos comicios y se convertirá en aliado indispensable del PSOE en el municipio para que gobierne el bloque de la izquierda, publicaba un significativo mensaje en las redes sociales.

Primero el país y no los partidos.



Nos jugamos una década y cada voto puede decantar la balanza.



De nosotras/os dependerá el rumbo de España a partir del próximo 23 de julio. Seamos responsables, sumemos y salgamos a ganar.



Juntas y juntos, con @Yolanda_Diaz_ — Jesús Santos Gimeno (@jesussantosalc) June 2, 2023

"Seamos responsables, sumemos y salgamos a ganar. Juntas y juntos con Yolanda Díaz", manifestaba el coordinador de Podemos en Madrid. Sobra decir que este apoyo a la candidata de Sumar no es nuevo, ni mucho menos. Hay que recordar que la vicepresidenta segunda del Gobierno decidió comenzar su campaña para el 28-M en Alcorcón, porque la gestión de Ganar Alcorcón era "un ejemplo de política con mayúsculas". Por ello, no es de extrañar que ahora Santos se posicione claramente junto a la candidata de Sumar y pida a su partido y el resto de formaciones progresistas una candidatura de unidad en torno a Yolanda Díaz.

Pero el panorama político no está para lecciones de nadie y mucho menos si afectan en lo personal. La advertencia o el "consejo" de Santos no ha sentado bien a algunos dirigentes de Podemos y menos aún a la madre del que fuera primer espada de la formación morada, Pablo Iglesias. Tajante y directa, María Luisa Turrión se ha dirigido así a Santos: "Si has decidido unirte personalmente a Sumar, creo que deberías poner tu cargo a disposición de Podemos".

Me parece que olvidas que las dirigentes de Podemos están negociando.Respeta.

Si has decidido unirte personalmente a Sumar, creo que deberías poner tu cargo a disposición de Podemos. Un saludo. — Maria Luisa Turrion (@TurrionLuisa) June 2, 2023

Aunque la madre de Iglesias no es muy dada a entrar en debate, no ha dudado en reprochar al coordinador autonómico de la formación morada en Madrid su falta de "respeto", ya que las "dirigentes de Podemos están negociando". Y no solo ellas, sino otras formaciones de izquierda, entre las que se encuentran Compromís o Más Madrid.