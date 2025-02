La AVT denuncia una semana de humillaciones a las víctimas del terrorismo

En una semana se han sumado varios gestos de humillación a las víctimas del terrorismo, gestos que además suponen una "revictimización" para quienes han padecido la violencia terrorista en España.

Uno de los episodios que ha generado indignación en la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la primera afrenta fue la comparecencia de un yihadista condenado por su participación en los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils, quien acudió al Congreso para acusar, sin pruebas, al CNI de conocer el plan del imán de los atentados.

El hecho de que se le abra las puertas y se le dé voz en el Congreso a un terrorista ha sido tildado por la presidenta de la asociación mayoritaria de víctimas, Maite Araluce, como "denigrante". "El único sitio donde un terrorista debe hablar es ante un juez en la Audiencia Nacional", subraya. Además, no entiende que se les brinde una plataforma para expresarse en lugar de exigirles rendir cuentas ante la Justicia. "Parece que los terroristas son los buenos a los que se les da voz y a los que se les tiene en cuenta. Vemos cómo ha cambiado la vara de medir", denuncia. La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo subraya que todo ello supone una humillación y revictimización. "Nos ningunean, mientras llevan a terroristas al Congreso".

A esto se le une una segunda humillación, la de la amnesia de Valentín Lasarte. El testimonio del etarra arrepentido podía resultar crucial para esclarecer quién dio la orden de asesinar a Gregorio Ordóñez el 23 de enero de 1995 sin embargo no recordó nada. No era la primera vez que no tenía memoria en cuanto a lo que a ETA se refiere sino que es una estrategia recurrente en él. Quien fue condenado por participar en el asesinato de Ordóñez ya recurrió al "no recuerdo nada" en cada uno de los juicios terroristas en los que siempre ha declarado como testigo, nunca ha colaborado con la Justicia y no ha cambiado esa actitud. "Estos no recuerdan nada; como si ordenar o planear un atentado fuese algo que se olvida. Nos toman por tontos", afirma la presidenta de la AVT a LA RAZÓN, recordando que a Lasarte se le concedió el tercer grado por su supuesto arrepentimiento. Fue progresado de grado con una frase que empleó la Audiencia Nacional para ello donde se aseguraba que Lasarte "piensa y se preocupa por las víctimas", algo que las víctimas aseguran que no solo no es así sino que es una "burla".

A la presidenta de la AVT no le sorprendería que, a este paso, Francisco Javier García Gaztelu, alias "Txapote", pueda ir al Congreso aunque sea de visita. "No me extrañaría nada, porque vemos el afán que tienen de darle a los terroristas todo lo que piden a cambio de votos", ha alertado Araluce.

En las víctima ya no sorprende la estrategia de Otegi de ir situando a los proetarras o condenados por pertenencia al entramado de la banda terrorista en puestos institucionales. Araluce recuerda que el Gobierno está concediendo "reivindicaciones históricas" a Bildu algo que comenzó con el acercamiento de presos etarras a cárceles del País Vasco o siguió con la cesión de las competencias penitenciarias. Aún el Gobierno tiene por delante la negociación de unos presupuestos generales que sigue sin tener garantizados pero que en los pasados, ha quedado demostrado que constituirá más cesiones a Bildu. Araluce está convencida de cuál será la próxima cesión: "Ahora intentarán reformar el Código Penal para reducir las penas de 40 a 30 años y, cuando queden pocos en la cárcel, pedirán la amnistía para los que queden".

La presidenta de la AVT ha criticado también la intención del Ejecutivo de restringir la acusación popular con la "Ley Begoña", lo que, ha advertido, impediría a las asociaciones de víctimas personarse en procedimientos judiciales. "Esto sería gravísimo, porque no solo nos impediría actuar en nuevos casos, sino que nos obligaría a salir de aquellos en los que ya estamos presentes", ha denunciado, insistiendo en que se trata de una estrategia para acallar a las víctimas del terrorismo. Además, advierte de que lo nieguen desde Interior las víctimas avisan de que Grande-Marlaska no tiene palabra y todo lo que dice que no hará, termina ocurriendo.