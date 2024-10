Maite Araluce, presidente de la AVT avisa: «Cuando queden pocos etarras en prisión, les darán la amnistía»

Están indignadas. Esta semana se activó el contador que descontará a sanguinarios terroristas las condenas cumplidas en Francia y avisa de que el Gobierno volverá a colar más beneficios.

¿Cómo están las víctimas tas la publicación de la Ley?

Ha sido terrible y, sobre todo, la sensación de cuánto se está haciendo por favorecer a los terroristas y qué poco por las víctimas. Tenemos una sensación de derrota, de que está todo por perdido y de que, por lo único que se pelea, es por favorecer a los terroristas. Esto para las víctimas es muy duro, es una revictimización continua.

¿Le ha sorprendido la celeridad de la presidenta del Congreso de remitir la norma al BOE?

Tenían prisa por sacarlo y ya hemos visto cómo lo han metido de manera camuflada. Es cierto que fue una votación de consenso, metieron la pata todos. Precisamente ha venido Feijóo personalmente a la sede a pedirnos perdón, a decirnos que han hecho todo lo posible para intentar enmendarlo, que había sido un error garrafal y también ha venido a interesarse por cómo estamos viviendo las víctimas este momento, cosa que es de agradecer.

¿Qué le han dicho?

Le hemos trasladado la situación en la que están las víctimas, ese primer momento de llamadas de muchas de ellas que no entendían nada. El hecho de que fuera algo que habían logrado todos los partidos les generó un dolor añadido. Además, con esos movimientos que hicieron en el Senado comprendieron que habían metido la pata aun sabiendo que era muy difícil conseguir algo. Le hemos contado la situación actual que estamos viviendo, que vemos que, al final, los terroristas son los vencedores y las víctimas las vencidas. Nosotros siempre habíamos pedido un final del terrorismo con vencedores y vencidos, pero en ningún momento se nos había ocurrido pensar que los vencedores iban a ser los terroristas y las víctimas las vencidas. Le he dicho que eso nos crea un dolor tremendo y que las víctimas están necesitando otra vez de ayuda psicológica. Además, nos van recortando subvenciones. He tenido que despedir personal, eso supone presentar menos proyectos y no poder atenderlas como se merecen. Y también le contamos cómo, por tierra, mar y aire, están intentando terminar con las víctimas, porque somos incómodas. Estamos en una situación lamentable.

¿Qué os ha trasladado?

Ha acudido fundamentalmente a pedir perdón, que es un error garrafal que no debería haber ocurrido nunca y se ha puesto a nuestra disposición en todo lo que puedan ayudar, y a seguir adelante. Y, a partir de ahora a tener una comunicación más fluida para evitar que pasen cosas como estas que veníamos avisando. También le hemos avisado de cuál es el siguiente paso que van a querer dar, para que estén más vigilantes y más pendientes en todos estos temas.

¿Alguien de Gobierno o de Interior se ha puesto en contacto con vosotros en este tiempo?

No, nada. Ni tampoco la dirección general de víctimas, que debía preocuparse por las víctimas, ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ni nadie del Gobierno. Lamentablemente están a lo que están que es a favorecer a los terroristas.

¿Le respondió a su carta?

Que va, ya sabíamos que no iba a responder y que tampoco la iba a leer, ni nada. Ya cuando me respondió de esa manera diciéndome «esa es su opinión, esa es su opinión» cuando me dirigí a él –en el Palacio Real durante el coctel en el día de la Hispanidad–ya sabemos que no quiere a las víctimas, no nos ha recibido nunca, le hemos pedido reunirnos varias veces y nunca ha querido estar con nosotros. Le importamos nada y menos.

¿Le ve reuniéndose con los etarras que vayan saliendo de prisión?

No me extrañaría, igual que se reúne con los herederos del brazo institucional de ETA, con los de Bildu y los hace socios preferentes, y les va dando todas las reivindicaciones históricas a cambio de sus votos. Bildu lo dijo claramente a través de su portavoz, Otegi: iban a hacer lo que hiciera falta para que «sus 200» salgan a la calle, y es lo que están consiguiendo, que salgan a la calle. Hemos ido advirtiendo de todos los pasos al ver que Sánchez les cedía absolutamente todo.

¿Qué es lo que más le preocupa como presidenta de la AVT?

Me preocupan las víctimas, su malestar. Tenemos víctimas que no están nada bien; la centralita ha estado colapsada, llamaban con ataques de ansiedad, con ataques de pánico, preguntando qué va a pasar cuando se encuentren con el asesino de su marido o de su hijo por la calle. Y, sobre todo, el no poder atenderlas como merecen por esos recortes de subvenciones. No queremos nada para nosotros, sino para las víctimas.

Más de 400 se verán «perjudicadas» por la reforma «trampa». ¿Tienen soporte para ayudar a todas?

Nos encontramos solos. Tenemos un convenio con la UCM, hemos creado una red de psicólogos especializados en víctimas del terrorismo que trabajan en toda España, pero van a estar sin parar atendiendo a estas víctimas. Para eso necesitamos esa ayuda, para poder mantener esa atención.

¿Hay miedo entre las víctimas por la cercana salida de sanguinarios terroristas?

Si, pero esa situación es la que se va a dar y ya se está dando. Primero fue trasladar a todos los presos de ETA al País Vasco, y vemos cómo se están concediendo terceros grados y libertades condicionales sin arrepentimiento y sin colaborar con la justicia. Tenemos terroristas en libertad condicional que solo duermen en la cárcel y, el resto del día, están fuera. Ya hay víctimas que se van encontrando con los asesinos de sus familiares y esto, para una víctima, es muy doloroso. Algunas de ellas hasta reciben insultos. Cuando van saliendo, es como si volvieran a asesinar a tu familiar, sin cumplir la condena íntegra. No queremos que cumplan un día más, pero tampoco un día menos. Ellos salen sin cumplir la condena mientras que las víctimas estamos condenadas de por vida porque nuestro dolor no prescribe.

¿Cuál ha sido el peor momento de estos días?

El primer momento fue cuando nos enteramos de que esto se había aprobado; sobre todo porque llevábamos dos años advirtiendo de que se iba a aprobar y no entendíamos cómo los partidos de la oposición habían aprobado esto sin leérselo ni darse cuenta. Fue ese primer momento de darnos cuenta el de ver que al final nos ha fallado todo el mundo por acción o por omisión.

¿Se han planteado acudir a la UE?

Estuvimos ya en 2018 y el que no se descontara las penas está avalado por el Tribunal de Derechos Humanos. Por ello, el que nos digan ahora que había que trasponerlo para adecuarlo a la UE es mentira, porque está avalado por Europa. Pero no, ahora ya no podemos hacer nada. El Tribunal Supremo es el único que podría hacer algo, que no lo va a hacer. Lo tenemos ya todo perdido. Tampoco tenemos los recursos suficientes para estar recurriendo. Estaremos vigilantes ahora analizando preso por preso cuando vayan pidiendo la reducción de condena. Pero para eso nos hacen falta recursos y medios.

¿Qué más pueden hacer las víctimas?

Nada, seguir sufriendo, que es lo que nos toca. No vemos ayuda de ningún lado mientras que la Ley de víctimas del terrorismo sigue guardada en un cajón y nadie ha hecho nada por intentar ayudarnos con esa reforma. Hay muchos puntos que habría que reformar, hay cosas que están mal, desde víctimas que se han quedado fuera o lo de los homenajes a terroristas. No hay voluntad política para ello. Al final, a las víctimas, nos van a querer meter en un cajón, en el mismo sitio donde está esa ley.

Advirtió de que habrá un paso más y que querrán eliminar la pena máxima de 40 años para delitos de terrorismo. ¿Qué puede suponer?

Que los terroristas que desde 2003 han sido juzgados y se les podía condenar hasta 40 años de cárcel vean rebajadas sus penas hasta 30. Si esto se deroga, tendremos más terroristas en la calle.

Marlaska ha dicho que no hay ninguna iniciativa sobre ello. ¿Le cree?

Ya nos dijo lo mismo con el traslado de presos a cárceles del País Vasco. La segunda mentira fue cuando dijimos que se iba a aprobar esto que se ha aprobado y nos dijeron que no se iba a hacer. Ahora, ha vuelto a decir lo mismo, así que ya lo podemos dar por perdido. Marlaska no tiene ninguna credibilidad para nosotros.

¿Habrá más pasos en esa hoja de ruta?

El siguiente paso será ese y cuando queden en la cárcel muy poquitos terroristas lo que pedirán será la amnistía, y ya estará todo perdido; estarán todos en la calle. La sangre de nuestros familiares no ha servido para nada.

¿En qué o en quién confían ahora las víctimas?

Tenemos difícil confiar en alguien. Estamos en todos los medios, seguiremos alzando la voz, pero dentro de un mes estaremos totalmente olvidadas.

El asesinato de su padre sigue siendo uno de los crímenes sin resolver...

Le asesinaron en 1976 y justo un año después se llevó a cabo una amnistía. Somos de las víctimas que no hemos tenido derecho a la justicia, y somos muchas.