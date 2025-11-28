Manos Limpias vuelve al "caso Begoña Gómez" tras depositar la fianza

Manos Limpia vuelve a formar parte de la acusación popular unificada del "caso Begoña Gómez", que lidera Hazte Oír.

El sindicato de Miguel Bernad está, de nuevo, personado en la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, después de que haya "consignado el importe requerido" de 3.000 euros como fianza. Así lo refleja una providencia dictada este pasado jueves por el juez Juan Carlos Peinado a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

El instructor da cuenta en su resolución de la designación por parte del colectivo de funcionarios de un nuevo abogado del despacho Soriano i Piqueras para ejercer su representación.

Eso sí, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 condiciona que puedan seguir ejerciendo la acción popular a que "presente escritura de poder para pleitos o el correspondiente apoderamiento en favor de la procuradora".

Según ha podido confirmar este diario, la actual representación letrada ya ha presentado esta documentación solicitada en los tribunales de Plaza de Castilla.

Este pasado miércoles, el magistrado apartó a Manos Limpias del procedimiento, tras la renuncia voluntaria de su anterior letrado, el barcelonés Carlos Perales, que retiró, a través de su procurador, la citada cantidad monetaria que tenía consignada en el juzgado.

Así, el sindicato vuelve a confiar para este proceso judicial en el mismo bufete que le representó en el caso contra el aún fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.