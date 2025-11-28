Sánchez, el último integrante de la 'banda del Peugeot' que no ha entrado en prisión

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pasado a ser, según la prensa y la oposición, el único miembro del grupo conocido como la 'Banda del Peugeot' que aún no ha pisado la cárcel. Sus antiguos colaboradores, José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, han sido acorralados por la Justicia, lo que deja a Sánchez en solitario sin imputaciones formales.

El término 'Banda del Peugeot' remite a la gira electoral de 2017, cuando Sánchez recorrió España en un Peugeot 407 acompañado de Ábalos, Koldo y Cerdán para recabar apoyos en las primarias del PSOE. Una estrategia que resultó exitosa, pues devolvió a Sánchez a la cúpula del partido. Lo que entonces fue un símbolo de lealtad y renovación interna, hoy es sinónimo de escándalo.

La caída del equipo

La Justicia comenzó a centrar su atención en los tres excolaboradores, por supuestas adjudicaciones amañadas y cobros ilegales -incluyendo contratos públicos durante la pandemia- a través de redes de empresas vinculadas al entorno de Cerdán y Koldo.

Como resultado, Ábalos y Koldo han sido puestos en prisión provisional. Cerdán, aunque liberado la semana pasada, sigue bajo sospecha. Mientras tanto, Sánchez pasa de puntillas por la imputación, una diferencia -el hecho de que él aún resista- que ha encendido las críticas de sus rivales políticos.

¿Por qué sigue fuera del foco judicial?

Las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han dirigido sus pesquisas hacia quienes gestionaban contratos, facturas y presuntos sobornos desde las empresas vinculadas a Cerdán y Koldo. Esa operativa, según las diligencias, no habría requerido la intervención directa de Sánchez, lo que hasta ahora dificulta su imputación.

Pese a ello, la exigencia de explicaciones públicas sube, especialmente después de que el principal partido de la oposición, el Partido Popular, difundiese un vídeo con imágenes generadas por IA donde se presenta a los cuatro como responsables de una red de corrupción: "Queda UNO para que caiga toda la banda", advirtió el montaje.

Por su parte, Sánchez ya evitó entrar al fondo de la cuestión al ser preguntado en el Senado sobre quiénes viajaban con él en 2017. Con ironía, se refirió a ellos como "miles de compañeros", diluyendo así su vínculo directo con lo que ahora se considera una trama.