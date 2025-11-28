Sánchez se olvida de Ábalos: el presidente del Gobierno guarda silencio tras la entrada en prisión del exministro

"Ábalos y Koldo a la prisión de Soto del Real". Era la información nuclear en las portadas de la prensa nacional después de que el magistrado Leopoldo Puente dictaminase la existencia de riesgo de fuga y destrucción de pruebas de los dos implicados en la trama de las mascarillas. Aunque toda España conociese la entrada en prisión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que compareció en el acto de firma sobre el acuerdo alcanzado para la mejora de las condiciones salariales y laborales de los empleados públicos, evitó realizar declaraciones.

O no se quería dar por enterado o la presión sobre su persona con las declaraciones del antiguo número dos del PSOE, José Luis Ábalos, eran superiores a la capacidad de resistencia del líder de los socialistas que cada vez se encuentra más mermada. Buena prueba de ello es su aspecto físico que cada día se encuentra más deteriorado desde que comenzó su tercera legislatura al frente del Palacio de la Moncloa.

Sin relación con el "Caso Koldo", solamente ha deslizado dos mensajes en sus redes sociales. El primero con la sentencia del Tribunal Supremo tomada para ensalzar su presencia en el acuerdo para que los funcionarios obtengan una subida cercana al 11%, y la segunda esta mañana para recordar a dos víctimas de violencia de género. "Debemos eliminar esta sin razón desde cada esfera de nuestra sociedad. Firmes, sin dar ni un paso atrás, unidos y unidas", ha señalado en sus redes sociales poco después de que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género oficializara el asesinato de ambas ciudadanas en la provincia de Málaga. Sobre Ábalos y Koldo silencio sepulcral.

La 'cortina de humo' de Sánchez ante la entrada en prisión de Koldo y Ábalos

Como buen "Houdini y maestro del escapismo", el presidente del Gobierno, consciente del posible impacto de la decisión del magistrado Leopoldo Puente, promovió el primer paso para aprobar los Presupuestos Generales del Estado con una votación que tenía perdida desde antes de comenzar el debate de investidura sobre la senda de déficit de la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. Su "cortina de humo" no tuvo ningún efecto con la entrada en prisión de José Luis Ábalos que ha comenzado a disparar tanto contra el líder de los socialistas como contra su esposa, Begoña Gómez.

Fiscalía sitúa el origen de la conexión entre Ábalos y Koldo en "los viajes" de las segundas primarias que ganó Sánchez Europa Press

Es más, en los pasillos del Congreso de los Diputados, incluso antes de conocer el fallo del Supremo, la votación no tuvo gran relevancia entre los corrillos de los periodistas que se generan después de las sesiones parlamentarias. "No sabemos las intenciones de la mafia de Sánchez", aseguró el líder de Vox, Santiago Abascal. Con cautela y ya por la tarde el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, convocó una manifestación para el próximo domingo para protestar contra la "manzana podrida" de Sánchez.