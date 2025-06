María Jesús Montero anuncia que dejará el Gobierno para centrarse en las elecciones andaluzas

La vicepresidenta primera del Gobierno, y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que dejará sus cargos en el Gobierno de España "cuando nos aproximemos a la fecha electoral" en Andalucía, donde aspirará a convertirse en presidenta de la Junta de Andalucía con el PSOE andaluz, donde ejerce como secretaria general de la organización.

"Lo haré en el momento en que sea oportuno, cuando ya nos aproximemos a la fecha electoral", ha explicado en una entrevista a 'El Correo de Andalucía', en la que ha señalado que se dedicará "en cuerpo y alma" al PSOE-A "cuando toque".

"Me hace particular ilusión y tengo ganas porque ser presidente o presidenta de tu tierra, de Andalucía, a la que yo le he dedicado tantos años de mi vida profesional, pues me parece todo un reto que me entusiasma", añade la socialista sevillana.

En este sentido, la vicepresidenta ha asegurado que no dejará sus cargos orgánicos en el Ejecutivo central hasta que llegue el momento de comenzar la campaña electoral, para unos comicios que, tal y como adelantó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el pasado mes de abril, no están previstos hasta junio de 2026; por lo que todavía le quedaría un año de vigencia frente a la cartera de Hacienda.

Montero asegura que los presupuestos de 2025 están "casi listos"

La ministra de Hacienda confirmó horas después, en unas declaraciones en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes) de Sevilla, que el Gobierno ya tiene los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 "prácticamente listos", aunque ha confirmado que, "en paralelo", están preparando las cuentas públicas de 2026.

En este sentido, Montero dejó en el aire que finalmente salgan adelante las cuentas públicas de 2025, pues señaló que si el Gobierno "ve una ventana de oportunidad" para presentarlas, las llevará al Congreso de los Diputados. De lo contrario, se centrarán en sacar adelante los PGE de 2026.