Mazón hunde al PP en la Comunidad Valenciana

Las alarmas ya están encendidas en Génova y la tensión es irrespirable. La idea inicial de la dirección del PP era la de no forzar el relevo de Carlos Mazón, pero en estos momentos nadie da por segura su continuidad. Hay incomodidad a la hora de tener que defender ante los medios la figura del presidente de la Comunidad Valenciana, pero no queda otra posibilidad, puesto que el líder Alberto Núñez Feijóo aun no ha dado ninguna instrucción.

Y es que ya hay señales que empiezan a preocupar en la dirección. Datos demoscópicos que manejan en el partido y que arrojan la imagen de desastre total en lo político. El PP estaría ya por detrás del PSOE y de Vox en intención de voto en sus sondeos internos. Hasta ahora, la caída no había sido tan pronunciada como ahora. Ni siquiera un mes después de la dana, ni antes de terminar el año, cuando la dirección nacional admitió que la Comunidad Valenciana se encontraba «en la UCI». El crecimiento de los dos extremos, Compromís y Vox, inquieta también.

Estos datos aumentan la agonía que ya vive todo el partido, pero a la que Carlos Mazón hace oídos sordos. Ayer volvió a enrocarse ayer y rechazó dimitir. Cree ser capaz de contar en el corto plazo con un «golpe de suerte» que le libere de las sospechas sobre su responsabilidad en la tragedia. De hecho, el presidente fía al plan de reconstrucción que presentará en las próximas semanas un revulsivo para recuperar la confianza de Feijóo y también su propia imagen. Aun así, sin credibilidad política ninguna después de tener que admitir que no llegó al Cecopi hasta 17 minutos después de enviar la alarma a la población, el presidente está dispuesto a continuar.

Sin embargo, este plan del presidente valenciano hace aguas y no convence en el PP puesto que esto precisamente –ponerse al mando de la reconstrucción– fue lo que se le pidió en el último encuentro oficial de Feijóo con sus barones, el pasado 12 de enero. En este encuentro, Mazón recibió una ovación por parte de todos los presidentes. Pero fue después de que éste se comprometiera, según explican fuentes presentes en la cita, con la reconstrucción.Comprobar que no está siendo así, desespera en los territorios. Esta sería la segunda vez que se le exigiría –de manera oficial– ponerse al frente de la reconstrucción de la comunidad. Ahora, la pregunta sigue siendo la misma en las filas populares por qué solo ocupa el tiempo en contar su relato, en defenderse, y no se «centra» en la reconstrucción.

Dentro del partido hay mucha incomodidad y ya hay cargos importantes que han acudido a la puerta de Alberto Núñez Feijóo a trasladarle su opinión sobre cómo debería actuar para evitar un efecto contagio ante el desgaste que acusan las siglas valencianas. Sin embargo, la reacción de Génova siempre es la misma. La decisión final la tomará el presidente, aunque, explican, el presidente escucha todas las valoraciones.