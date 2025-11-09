Ayuso marca tendencia en la Almudena con los vaqueros barrel que las mujeres +40 van a copiar para ir a la oficina

Ayuso lo ha vuelto a hacer. La Presidenta de la Comunidad de Madrid ha estado presente en esta mañana de domingo en la misa en honor a Nuestra Señora de la Almudena y su estilismo ha sido todo en lo que nos hemos podido fijar. No es la primera vez que lo decimos, y estamos seguras de que tampoco va a ser la última. Isabel tiene muy buen ojo fashionista, ya sea para una velada de alfombra roja, una jornada en el Congreso de los Diputados o para actos informales. Y en esta ocasión lo ha vuelto a demostrar con un estilismo de esos que tienen mucho potencial para colarse en la rotación look de oficina de cualquier mujer.

La mañana se presentaba soleada, pero bastante fresca con temperaturas que no pasaban de los 10 grados, aunque eso puede convertirse en un rompecabezas cuando abrimos el armario por la mañana, Ayuso no ha dudado y ha optado por un estilismo lleno de básicos con personalidad, justo como ella misma, el resultado no hace falta que lo digamos, pero ha sido de matrícula honorífica. Y es que no hay nada en una fría mañana de noviembre que no resuelva un par de vaqueros, un jersey de punto y abrigo con forro polar. Pues así ha sido el look elegido por la política para honrar a la patrona madrileña.

Vaqueros barrel: el aliado de estilo de las mujeres +40

Hablar de vaqueros es hablar de una de las prendas más versátiles del armario femenino, y aunque estemos acostumbradas a oír (y llevar) solamente jeans de estilo ancho o pitillos, este año hay una nueva silueta que no deja de ganar adeptas, Isabel Díaz Ayuso ha sido la última en unirse al club de los barrel. De estética relajada, tiro alto lo que los hace sumamente favorecedores en mujeres +40 y lo que los hace inconfundibles con el resto de cortes es un volumen ligeramente amplio en la zona del muslo y caída recta en la zona del bajo. Esta versión más pulida y arquitectónica del clásico vaquero ancho es lo que ha conquistado a las "insiders" más estilosas, y que ahora se han colado también en el armario de Ayuso.

El look en detalle de Ayuso en la Almudena

Los vaqueros barrel se convierten en el punto focal del estilismo de la Presidenta a los que ha acompañado de manera muy acertada de un jersey de punto clásico en cuello vuelto, cinturón de hebilla cuadrada para realzar la silueta y botines de piel, todo ello en negro. El toque de color y abrigo lo ha puesto una prenda estilo parka en color gris oscuro perlado, capucha y forro polar interior, tan funcional como elegante. Una elección que demuestra, una vez más, que Isabel Díaz Ayuso sabe cómo adaptar las tendencias a su propio estilo, y es que recordemos que este tipo de prendas de abrigo se llevan la corona en el otoño 2025.

El look de Ayuso. Gtres

Y sí, este es uno de esos looks que podrías copiar desde ya para ir a la oficina: sencillo, abrigado, atemporal y con un punto de sofisticación discreta. Palabra de experta (y de Ayuso).