Miguel Folguera: «Son votos de sangre y harán que Txapote vuelva a casa por Navidad»

La reforma legal del Gobierno que permite la excarcelación de sanguinarios etarras y que lograron «colar» al PP, Vox y UPN ha indignado a las víctimas que aseguran que están perdiendo su confianza en el Estado de derecho.

¿Qué es lo que más les ha indignado?

Nosotros fuimos los que llamamos al presidente del PP, al de Vox y a la de UPN. No son ellos los que contactan con nosotros, cuando ya lo sabían desde el viernes. Pedimos explicaciones porque no podemos dar crédito de que hayan votado esto. Del PSOE ya esperábamos esto, pero que no se entere la gente que está en la oposición, que supuestamente siempre está con las víctimas y que haya diputados incluso que fueron presidentes de la AVT... Es sangrante. Lo habíamos avisado. Creo que alguien tendría que dimitir o le tendrían que cesar.

¿Qué cree que no se entendió o con lo que tratan de confundir a la sociedad?

Mediante la disposición adicional y la ley orgánica 7/2014 lo que hace es que los delitos terroristas cometidos antes de 2010 no se le descuenten las penas de Francia. Tiene razón de ser esa acumulación puesto que esos delitos terroristas no son los mismos que han cometido en España. En nuestro país han cometido unos y en Francia, cuando se les detenía, solo les podía juzgar en el país vecino por pertenencia a ETA que allí se llamaba asociación de malhechores, o les juzgaban por depósito de explosivos. En España, una vez cumplían allí su condena, eran extraditados y se les ponía a disposición judicial y eran condenados a cientos de años por los delitos cometidos en España, no se les condenaba a 30. Durante años acompañé a víctimas en los juicios de la Audiencia Nacional. Las pobres madres a las que habían matado a sus hijos me decían: «Mi hijo no va a salir ya del cementerio, pero éste se va a morir en la cárcel». Pero, si el Código Penal dice que esos miles de años son 30 de pena máxima, las víctimas lo acatamos, pero que los cumplan íntegros. Es muy importante que se sepa que no están cumpliendo una doble pena, que los delitos son diferentes. Ahora, ¿qué pasa, que si Txapote va a Italia y mata ya no tiene que cumplir condena porque ya ha cumplido en España 30 años? ¿Txapote ya tiene barra libre?

En 2022 dimos una rueda de prensa en la sede de la AVT y advertimos que del Gobierno lo iba a intentar colar. Desde Interior nos mandaron un correo diciendo que esto no iba a ocurrir porque «no existe ninguna iniciativa», y que esto solo tenía que ver con el intercambio de información de antecedentes penales...

¿Por qué cree que recurren a esa artimaña?

Son votos por presos para perpetuarse y pasar la Navidad en Moncloa. Tenían que salir en 2031 y van a salir en febrero de 2025. Probablemente van a conseguir que Txapote vuelva a casa por Navidad y le resten seis años de condena.

¿Qué consecuencias puede tener la salida de los más sanguinarios de ETA?

Van a ser recibidos como héroes. Les van a dar una casa, un trabajo y una ayuda. Sale el núcleo más duro de ETA a quienes hemos visto en la Audiencia Nacional reírse en la cara de las víctimas. Las nuevas generaciones de esta gente siguen ahí. ¿A qué se van a dedicar si lo único que han hecho es matar y estar en la cárcel? Una sociedad que mira para otro lado está condenada a repetirlo. Han conseguido por dejar de matar lo que no han conseguido matando. El que mató a Miguel Ángel Blanco y tantos Miguel Ángeles, saldrá como un héroe.

¿Cómo están las víctimas?

Cada día creemos menos en el Estado de derecho; las víctimas cada vez están peor. Solo nos queda llorar en nuestras casas. Cada día les cuesta más hablar.

¿Qué le pediría ahora al PP, Vox, UPN...?

Les recordaría que tienen muchos asesores y cobran para leerlo todo. El Gobierno nos ha quitado 44.000 euros de subvenciones para la AVT de apoyo directo a las víctimas, es decir; de ayuda social, lo que nos va a suponer que tengamos que despedir a un psicólogo o trabajador social. Lo que pedimos al PP es por qué no nos dan más subvenciones, cuando subvencionan todo y están firmando acuerdos de colaboración con la Fundación de Víctimas que es del Gobierno, cuando ha sido la AVT quien ha alzado la voz con todo esto.

Cuando Otegi habló de presos por presupuestos, ¿qué pensó?

Que esa era la hoja de ruta y lo que buscaban ellos. Lo han conseguido. En meses estarán todos en la calle. Les van a quitar 400 años del cumplimiento de 30 años que tienen que cumplir en España mientras ellos no satisfacen la responsabilidad civil que tienen con el Estado, no se arrepienten y no colaboran con la justicia. No colabora ninguno, aunque los hechos estén ya prescritos. Los seis votos de sangre de Bildu nos van a costar a todos los españoles y en especial a las víctimas.

¿Han hablado con Sánchez o Marlaska?

El Gobierno es el único que puede hacer algo para retirar esa ley, y así se lo hemos pedido incluso por escrito y evitar así que pase esto. Marlaska es un mentiroso y la directora general de víctimas está en su mundo de Yupi. Las víctimas le importamos poco.