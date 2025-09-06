El PP apunta a que el verdadero arranque del año judicial empezará este miércoles con Begoña Gómez "en el banquillo"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha advertido esta mañana que el año judicial para el PSOE no empezó este viernes, sino que "empezará el próximo miércoles cuando veamos sentada en los juzgados a Begoña Gómez", mientras que ha recalcado que seguirá con otras causas como las del propio fiscal general del Estado, la del 'caso Koldo' o la del hermano del presidente del Gobierno y los "hijos políticos de Santos Cerdán".

Así lo ha dicho Tellado en un acto en Pamplona, donde ha abierto el curso político del PP en Navarra, en cuyo Gobierno regional "todo huele a podrido", ha avanzado muy crítico con las posibles repercusiones de la investigación en torno al socialista navarro Santos Cerdán.

En este sentido, el secretario general de los populares ha aprovechado la ocasión para aventuar el que considera "puede ser el último curso político de este Gobierno", asegurando que Navarra será "la fosa donde descansarán los restos de un Gobierno que nunca debió existir".

"Este puede ser el último curso político de un Gobierno agonizante y mendicante, arrodillado ante prófugos de la Justicia, ante los condenados por pertenencia a banda armada y ante los radicales de todo pelaje que le mantienen [a Sánchez] la respiración asistida", ha espetado el popular.

Califica la apertura del año judicial como el "golpe definitivo a la democracia"

El secretario general del PP se ha referido también a la apertura del año judicial que tuvo lugar ayer en el Tribunal Supremo, que suscitó polémica por la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por un presunto delito de revelación de secretos, y por la ausencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que decidió no acudir por la presencia de García Ortiz.

En este sentido, Tellado ha aseverado que el Gobierno dio ayer "el golpe definitivo a la imagen y reputación de la democracia española", pues con la presencia del fiscal general del Estado inaugurando el año judicial se produjo "una degradación institucional sin precedentes". "No se puede tener un pie en el banquillo de los acusados y el otro en una institución esencial para la democracia", la añadido el popular.

Por ello, ha calificado la actuación de ayer de García Ortiz de "un insulto a los jueces, a los fiscales y a los servidores públicos que dedican su vida a defender y proteger la Ley y el Estado de Derecho". Todo ello mientras ha reiterado que el Gobierno de Pedro Sánchez "tiene los días contados".