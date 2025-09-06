Patxi López llama "hooligan" y "antisistema" a Feijóo por no acudir a la apertura del año judicial

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha lamentado este sábado que algunos discursos de dirigentes del Partido Popular sean "exclusivamente un cúmulo de insultos", que solo buscan la "bronca", mientras ha arremetido contra el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, por su ausencia en el acto de apertura del año judicial.

"Uno puede ser todo lo crítico que quiera, pero luego hay que saber estar. Y lo que demostró ayer Feijóo es que tiene una enorme falta de institucionalidad y una enorme falta de saber estar. Porque después de criticar, uno tiene que estar allí donde se respeta a las instituciones. No necesitamos hooligans en la política, y el señor Feijóo está siendo un hooligan como lo está demostrando", ha espetado López en declaraciones durante su visita a Picassent (Valencia) para reunirse con militantes del partido.

Por otro lado, el socialista vasco también ha arremetido contra Feijóo al acusarle de copiar "miméticamente" el discurso de Vox, "haciendo la inmigración epicentro de su política" y asimilando este fenómeno a la delincuencia.

"Si el señor Feijóo quiere ser una fotocopia de Abascal, pues lo está consiguiendo, pero lo tenemos que decir que la gente suele preferir el original a la fotocopia", ha matizado, mientras que ha argumentado que el Partido Popular cada vez se asimila más "a los más ultras".

Por su parte, Patxi López ha señalado también que, a su parecer, durante los últimos días "hemos visto discursos de dirigentes del Partido Popular que son exclusivamente un cúmulo de insultos", algo que ga criticado. "Es vomitar un insulto tras otro, pero que no aporta a la política más que crispación y odio, y eso es lo que menos necesitamos en este país", ha concluido.