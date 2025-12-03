Moncloa blinda a la Prensa la cumbre en la que Marruecos presionará sobre el Sáhara

Mañana se celebra en Madrid la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos, un encuentro envuelto en un apagón informativo considerable pese al "momento especialmente positivo para las relaciones bilaterales", tal y como lo ha vendido Moncloa.

Pese a que desde la cita que tuvo lugar en febrero de 2023 en Rabat no se producía un cara a cara de ambos Gobiernos a tan alto nivel, la cumbre fue anunciada de manera intempestiva y en una breve nota de Exteriores el pasado jueves. Y, desde entonces, nada más. Hace solo una hora hemos conocido el programa de una cumbre que, en realidad, arranca hoy con el foro empresarial previo y que no va a incluir rueda de Prensa posterior.

En la nota distribuida por el Gobierno, se explica que "el resultado de la RAN será la firma de más de una decena de acuerdos en materias como la transición digital de las administraciones públicas, la prevención de desastres naturales, la agricultura y pesca o el deporte, la educación, la formación, la igualdad de género y la lucha contra extremismos".

Agravio comparativo

Los informadores, a diferencia de lo que ocurrió en Rabat en 2023, no han sido convocados para una explicación previa de los acuerdos ni tampoco podrán presenciar mañana nada más que los saludos iniciales entre los jefes de ambas delegaciones. Un agravio especialmente escandaloso si se tiene en cuenta la falta de libertad de Prensa de la que adolece Marruecos en contraste con la que se le supone a nuestra avanazada democracia.

Dicho esto, nada sabemos en realidad del contenido de los acuerdos en un momento de especial trascencia bilateral por los logros políticos alcanzados por el Reino alauí en los últimos meses respecto a sus reivindicaciones sobre el Sahara Occidental. Según fuentes diplomáticas consultadas por LA RAZÓN, "se espera que presionen a España para que dé un paso más en su apoyo al plan de autonomía que defiende Marruecos para la ex colonia española".

El Consejo de Seguridad de la ONU renovado el pasado 31 de octubre por un año más su misión en el Sáhara Occidental, conocida como Minurso, tomando como base el plan de autonomía de Marruecos, una iniciativa que echa por tierra la posibilidad de un referéndum para la autodeterminación saharaui. La inusitada votación logró once votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones.

El Frente Polisario, que ya se prepara para lo que se pueda firmar mañana en Madrid, ha advertido hoy de que una vez que Marruecos consiga consolidar su ocupación del Sáhara Occidental "el siguiente objetivo será Canarias" a menos que España le ponga freno y no le permita que siga marcando la agenda como ha venido haciendo en los últimos años.

El representante del Polisario en España, Abdulah Arabi, ha recordado al Gobierno que, "a pesar de la evasión de responsabilidades que intentó mediante los Acuerdos Tripartitos de Madrid" firmados el 14 de noviembre de 1975, "sigue siendo potencia administradora del territorio actualmente" y ha puesto como ejemplo que "España sigue gestionando el espacio aéreo del Sáhara Occidental".

Por lo que se refiere a la cumbre de este jueves en Moncloa, se ha mostrado convencido de que "Marruecos impondrá la agenda y los acuerdos según sus necesidades e intereses exclusivos". Casi cuatro años después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "dinamitara en marzo de 2022 el mayor consenso de la política exterior española existente hasta la fecha" con su apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, "Marruecos sigue marcando los tempos y rumbo de las relaciones, las cuales cabría plantearse hasta qué punto resultan estratégicas para España", ha señalado Arabi, según recoge Ep.