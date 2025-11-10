Moncloa se ha gastado 312.000 euros en las indemnizaciones de Ángela Rodríguez 'Pam' y Garzón

1 de diciembre de 2023. Esa fue la fecha en la que el exministro de Consumo, Alberto Garzón, y la exsecretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Angela Rodríguez 'Pam', comenzaron a percibir su indemnización tras haber salido del Gobierno en el mes de noviembre. Valoradas en un 80% del sueldo percibido durante su estancia en el Ejecutivo, ambos cargos públicos reclamaron su valor económico con una fecha de finalización de dos años completos.

A diferencia de los compañeros de la pasada legislatura que abandonaron el Gobierno, ni Garzón ni 'Pam' han cortado de manera voluntaria el ingreso mensual. En base a los datos consultados del Portal de Transparencia a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, Moncloa, a falta de que ambos cobren la última 'nómina' del mes de noviembre de 2025, se ha gastado del erario popular 312.683,28 de euros en total.

Con una diferencia superior a los 50.000 euros, el Gobierno de Pedro Sánchez ha pagado de manera ininterrumpida 181.813,20 a la antigua compañera de la eurodiputada, Irene Montero. En el caso de Alberto Garzón, con un salario mensual de 5452,92 euros, el Ejecutivo ha destinado más de 130.000 euros en los dos años transcurridos desde el pasado mes de noviembre de 2023. El próximo 30 de noviembre se termina la indemnización cobrada durante dos años.

Angela Rodríguez Pam se coloca en cabeza

Es cierto que los ministros no son las personas que más dinero cobran en indemnizaciones una vez abandonan sus cargos públicos. En este sentido, los responsables de los organismos reguladores independientes del Ejecutivo son las personas que más dinero acumulan. Los exconsejeros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o del Consejo de Seguridad Nuclear superan los 200.000 euros si agotan la ayuda estatal. Al ser personas con una gran relevancia en el sector privado encuentran actividades económicas antes de que finalice el plazo.

La ministra de Igualdad, Irene Montero (i), y la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam' (d) Marta Fernández Jara Europa Press

Tal y como informó este diario en los últimos coletazos de la temporada estival y recordó a principios del mes de octubre, Ángela Rodríguez 'Pam' no ha dejado de cobrar su pensión. Hasta el mes pasado mes de octubre lideraba la clasificación la ex secretaria de Estado y directora del CNI, Paz Esteban López con más de 174.000 euros, sin embargo, el reinado ha finalizado. Con su última nómina que será cobrada a final de mes, la mano derecha de Irene Montero habrá recibido más de 180.000 euros en los dos años que ha recibido el subsidio del Estado.

La realidad de Garzón y Pam fuera del Gobierno

Gracias al artículo 6 de la Ley de Altos Cargos, la antigua número dos de Podemos, y el exministro de Consumo no se verán obligados a buscar nuevas actividades económicas hasta el 30 de noviembre con el final de la indemnización. Según el perfil de Linkedin de Rodríguez, mantiene su puesto en el Ayuntamiento de Parla como asesora política y hasta este pasado mes de abril 'Pam' ocupaba la Secretaría de Feminismos y LGTBI de la formación morada.

Por su parte, el exministro de Consumo señala que sigue siendo director de la Revista Cultural 'LaU' y que en julio del año pasado retomó su doctorado en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB).