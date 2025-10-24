Moncloa reduce a la mínima su presencia junto a los Reyes en los Premios Princesa de Asturias

El Gobierno de España solo estará representado esta tarde por el ministro de Agricultura, Luis Planas, en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias que presiden los Reyes en Oviedo. Una exigua presencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez que no tiene precedentes en la historia reciente. En la edición del año pasado fueron hasta tres los ministros que arroparon a la Familia Real, en concreto los titulares de Educación, Ciencia y Cultura.

En medio del constante ruido de interferencias en el entendimiento entre Zarzuela y Moncloa, llama la atención la sonora ausencia de otros miembros del Consejo de Ministros. En 2023 también fueron tres los enviados del Gobierno; Nadia Calviño, vicepresidenta primera; Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte. Si echamos la vista atrás, el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy llegó a asistir en 2017 junto a tres ministros (Cultura, Exteriores y Agricultura).

No han pasado ni dos semanas desde que el pasado 12 de octubre en el Día de la Hispanidad el presidente Sánchez saliera prácticamente a la fuga tras el saludo oficial en el Salón del Trono del Palacio Real. Se saltó el cóctel y el tradicional corrillo con los periodistas y abrió el camino para que todos sus ministros (salvo Óscar López) hicieran lo propio en una espantada que tampoco tiene precedentes.

Esta tarde habrá en el Teatro Campoamor una mayor representación del mundo judicial que del Gobierno de España con la asistencia del presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y la del Supremo y el CGPJ, María Isabel Perelló, entre otros.

La lista de autoridades de esta edición se completa con la presencia d e la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el presidente del Senado, Pedro Rollán, el presidente catalán, Salvador Illa y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo. Por la parte asturiana presidirán también el jefe del ejecutivo regional, Adrián Barbón, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli Fernández, y las alcaldesas de Avilés (Mariví Monteserín) y Gijón (Carmen Moriyón).