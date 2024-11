Montero miente en su plantón al Senado: dice que había pedido el voto telemático en el Congreso y Armengol lo niega

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sorprendía este martes por la mañana a la comisión de investigación del "caso Koldo" en el Senado. Justo cuando iba a dar comienzo, Montero informó de que tenía que marcharse porque tenía que acudir a votar al Congreso y la sesión no se reanudó ya hasta las 15.30h. La marcha de Montero, además, parecía injustificada: sabía desde la pasada semana que tenía que ir al Senado y conocía el orden del día del Pleno del Congreso, por lo que había tenido tiempo suficiente para pedir el voto telemático. No obstante, según fuentes del Congreso, no consta que lo haya solicitado y por eso ha tenido que ir a votar presencialmente.

Es más, Montero ha aducido que había pedido el voto telemático al Congreso, pero la Cámara presidida por Francina Armengol se lo había denegado. Sin embargo, parece que la vicepresidenta de Hacienda miente ya que, según fuentes del Congreso, no consta esa solicitud.

El senador del PP, Juan José Sanz se ha referido a la espantada como un "ejercicio de desprecio" por parte de un miembro del Gobierno, algo que valoró como "habitual" y también desprecio a la institución. Recordó que la intervención de María Jesús Montero tendría que haberse llevado a cabo el viernes pasado y, "a petición propia fue modificada la fecha de tal manera que pudiera encajarse con su agenda. Argumentó en ese momento un problema personal". El senador popular recuerda que "ella sabía desde la semana pasada que tenía que comparecer y tenía pleno en el Congreso y tenía que votar" y, sin embargo, no comunicó nada a la comisión del Senado y llegó a la comisión, ha dicho que se tenía que ir a votar y hubo que suspender la comisión.

Los populares criticaron que el Gobierno no tenía "ninguna intención" de mostrar transparencia ni esclarecer lo que ha pasado. "Lo hecho no tiene precedentes". La cuestión no es si podía ejercer el derecho constitucional por urna o telemática sino que desde el Senado consideran que se ha "faltado al respeto" a la Cámara Alta "porque ella misma pidió que se modificara por una cuestión personal", reiteró.

El presidente de la comisión, Eloy Suárez reprochó a Montero que no comunicase previamente que debía acudir a la Cámara Baja, pero accedió a suspender la sesión. Visiblemente molesto, Suárez advirtió de que de aquí en adelante aplicará el reglamento "a rajatabla" y reprochó a la número dos del Gobierno que comunicase su circunstancia a la Mesa este mismo martes, ya sin tiempo para buscar una solución. "No soy una persona que no entiende los deberes de los diputado y senadores y he accedido a esa petición. Pero ya me hubiera gustado que se hubiera comunicado a la Mesa porque lo hubiéramos solucionado de otra manera", ha indicado.

A su vez, el senador de Vox Ángel Gordillo ha tachado de "impresentable" que se haya cambiado la fecha de esta comparecencia porque a la ministra "le venía bien este día sabiendo que había Pleno en el Congreso, algo que es público", ha recriminado. "No tiene ninguna justificación salvo la falta de respeto absoluta a esta comisión", se ha quejado.

Finalmente el senador socialista Alfonso Gil, ha defendido a Montero al señalar que el voto de un diputado es un derecho constitucionalmente reconocido "y punto". "Creo que hemos obrado con respeto a derecho". Además ha añadido que pasan este tipo de cosas cuando se convoca a los comparecientes "por trámite de urgencia y sobre todo cuando no se motivan", ha defendido.

Ya por la tarde, Montero insistió en que el presunto facilitador de la trama Koldo, Víctor de Aldama, "miente" sobre el pago de 25.000 euros en un sobre a cambio de evitar el embargo de una empresa. Además, defendió que defendió que el PSOE "ha actuado desde el minuto cero con tolerancia cero frente a la corrupción" y aseguró que desde que su partido conoció lo ocurrido actuó pidiendo "el acta del señor Ábalos por su responsabilidad política". "Esta actitud de ser capaces de combatir el fraude contrasta con la del Partido Popular, que tapa la corrupción, que no colabora con la justicia", recriminó al senador del PP Gerardo Camps.