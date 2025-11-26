Nacho Cano demanda a Renfe por cortar "unilateralmente" el patrocinio a Malinche: "Políticamente inducido"

Nacho Cano toma medidas después de que Renfe rompiese de manera "unilateral, infundada y políticamente inducida" el contrato de patrocinio que mantenía desde abril de 2024 con su musical, Malinche.

A través de la sociedad que produce la obra, ha presentado una demanda ante los Juzgados de Primera Instancia de Madrid contra la ferroviaria pública y le reclama daños y perjuicios económicos, comerciales y reputaciones. La cuantía -señala la productora de Malinche- deberá ser determinada en sede judicial.

Según la mercantil que preside Cano, el contrato con Renfe fue resuelto el 12 de julio de 2024 por parte de la entidad dependiente del Ministerio de Transportes alegando motivos reputacionales derivados de informaciones sobre el creador, relativas al procedimiento penal sobre sus becarios. Que, finalmente, fue archivado por la Audiencia Provincial de Madrid.

