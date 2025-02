Nuevo peligro yihadista para Europa: los retornados de HTS desde Siria

Nuevo peligro yihadista para Europa y, por supuesto, España. Se trata de los combatientes extranjeros de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), el grupo terrorista que se ha hecho con el poder en Siria y que comanada Ahmed al-Charaa, que se hacía llamar Abu Mohamed al Golani.

Se trata de los combatientes extranjeros (entre 3.000 y 4.000, de los 16.000 que tuvo en algún momento HTS) que formaban parte de esta banda yihadista, algunos de los cuales pueden volver a sus países de origen (sobre todo árabes y o bien desplazarse a otros lugares, entre ellos Europa). Aparecer en el continente con fines que nunca serán los de la integración pacífica y armoniosa en las correspondientes sociedades.

Son terroristas con gran experiencia en el manejo de todo tipo de armas y explosivos, formados en HTS cuya desvinculación de Al Qaeda nunca ha estado clara. De hecho, tras la victoria en Siria han sido las distintas franquicias de este grupo las que se han apresurado a felicitar a sus “hermanos” y los “clérigos” de la banda no cesan de recordar que la obligación de HTS es implantar una república islámica que se rija por la Sharia, la interpretación más rigorista del Islam.

Las constantes visitas, las conocidas y las que se han mantenido de forma más discreta, de autoridades occidentales a Siria, llevaban en su agenda este delicado asunto porque el peligro está ahí y es necesaria la colaboración de los nuevos responsables de Damasco.

Uno de los países que tiene mejor información sobre este problema es Marruecos y sus servicios secretos. No en vano se calcula que hasta 2.700 nacionales han pasado en algún momento por las filas de HTS.

Días pasados se ha celebrado en Madrid una reunión tripartita entre representantes policiales de Marruecos, Alemania y España. Según han revelado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto, Abdellatif Hammouchi, jefe de los servicios secretos de Rabat, informó a sus colegas de este delicado asunto y de la necesidad de estar alertados ante el peligro que representan los combatientes extranjeros de HTS. Al término de la reunión, se facilitó una nota oficial en la que no se daban detalles y en la que se decía genéricamente que se habían tratado "aspectos de actualidad en la seguridad del ámbito europeo”, como la lucha contra el terrorismo.

A lo largo de su siniestra historia, HTS ha práctica todas las modalidades propias de los grupos yihadistas, entre ellas los ataques suicidas. A partir de 2016, reclutó a jóvenes, que hoy son adultos, en los campos de desplazados. Fueron miles de adolescentes que eran utilizados como “carne de cañón”. Los kamikazes, una de sus mejores bazas en la guerra. Pero no todos murieron y algunos se consolidaron como combatientes con todas las consecuencias.

Otro país que está interesado en el seguimiento de este asunto es China ya que, a través del Partido Islámico del Turkestán (TIP), HTS contó con centenares de combatientes uigures originarios de Xinjiang (China), también adoctrinados como suicidas en campos de entrenamiento para niños expresamente creados para ello.

Fuentes antiterroristas españolas consultadas por este periódico han señalado que, a diferencia de lo ocurrido durante el Califato del Estado Islámico, entre 2015 y 2019, no constan desplazamientos de nacionales o marroquíes nacidos en Ceuta y Melilla a Siria para incorporarse a HTS, lo que no quiere decir que no haya ocurrido.

En 2016, la Comisaría General de Información realizó una operación en Alicante para evitar el envío presuntamente de uniformes militares al Frente al Nusra (que así se llamaba entonces HTS). Sin embargo, los detenidos fueron absueltos por la justicia. El principal responsable era un sirio, Nourdine C., pero las evidencias presentadas no bastaron para poder condenarle.