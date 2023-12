Óscar Puente blanquea a Bildu: "Tiene derecho a la vida política como el que más"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, no ha tenido reparos en dar la cara por los socios prioritarios del gobierno y, por supuesto, por ese pacto que arrebata la alcaldía de Pamplona a UPN. Así, ha defendido que EH Bildu tiene "derecho a la vida política como el que más" porque "ha cumplido con todas las reglas". Es más, ha insistido en que "quince años después del fin de ETA parece que ahora tampoco permitimos o no queremos permitirles intervenir en la vida política o gobernar. No tiene sentido".

Y mientras defiende la posición de Eh Bildu, como partido de pleno derecho, critica y carga contra la "poca democrática" manifestación liderada este sábado por el PP y UPN, contra la moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona. Manifestación en la que también participó Vox. Así, durante una intervención en un foro organizado por El Mundo diario de Castilla y León, el exalcalde de Valladolid se ha aventurado a dar consejos al PP de Alberto Núñez Feijóo, al que ha exigido que "recapacite" y mire hacia "dónde se está dirigiendo" en determinados ámbitos.

No obstante, Puente mantiene cierta equidistancia en estas declaraciones para no dar al traste con futuros pactos con otras formaciones en el País Vasco, a saber: el PNV. "El partido está bastante decidido en sus alianzas en Euskadi y creo que las va a mantener", ha matizado.

Y como Puente no da puntada sin hilo, tampoco ha querido dejar a un lado a las víctimas del terrorismo. En este sentido, ha manifestado que "una cosa es respetar la memoria de las víctimas del terrorismo, como dedicar una avenida en Valladolid a Miguel Ángel Blanco, y otra es el debate de la participación política de personas que han renunciado y abandonado cualquier atisbo de violencia para hacer política". Un blanqueamiento explícito de Eh Bildu con ataque directo al PP: "Faltar a la memoria de Miguel Ángel Blanco es financiarse ilegalmente utilizando su fundación".

El encuentro entre Sánchez y Puigdemont

Ya en otro ámbito, el de la amnistía, Puente no ha tenido tampoco problemas en dar por hecha esa polémica reunión entre el prófugo Carles Puigdemont y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El ministro de Transportes ha avanzado que "supone" que ese encuentro se producirá "tras la amnistía" y, suponemos, tras la "normalización" de la situación del expresidente catalán. Pero todo es fruto de una "deducción" suya, ha insistido.

Finalmente, sobre las críticas a los jueces por parte de dirigentes de Junts ha reconocido no identificarse con ellas. "A mi me parece mal que se ataque a los jueces; se puede ser crítico con algunas actuaciones sin recurrir a eso", ha finalizado.