Otegi considera que su partido es objeto de una "inaceptable campaña de acoso y derribo"

Después de que EH Bildu comunicara la renuncia de los siete etarras condenados por asesinato que figuran en sus listas a recoger el acta de concejal en el caso de salir elegidos, se ha pronunciado el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, quien ha considerado que su formación es objeto de una "inaceptable campaña de acoso y derribo por parte de determinados sectores de la derecha española" a los que dice, "se han sumado irresponsablemente otras fuerzas, para crear un lodazal en el que chapotear por meros intereses políticos y electoralistas" en relación con la polémica por la inclusión de 44 etarras en las listas del partido abertzale para los comicios del 28 de mayo.

Así se ha expresado en una comparecencia sin preguntas en la sede de la formación abertzale en San Sebastián junto a representantes de la Mesa Política donde indicó que "esta realidad, sin embargo, no debe servir de pretexto para no hacer nuestra propia reflexión, pues entendemos que no debemos abstraernos de nuestra responsabilidad y debemos actuar en consecuencia", aseveró Otegi.

En la misma línea consideró que, aunque "resulta prácticamente inevitable que ese tipo de operaciones por parte de sectores reaccionarios e involucionistas se produzcan", por parte de Bildu "es nuestra obligación hacer todo lo posible para evitarlas o mitigar sus efectos, para reafirmar nuestra voluntad de avanzar hacia el futuro y no generar zozobra".

Construcción de "convivencia"

Una zozobra que, dijo, podría afectar a "otros sectores que, desde la diversidad e incluso la discrepancia, están dispuestos a recorrer el camino para la construcción de la convivencia democrática mediante el ejercicio de todos los derechos para todas las personas". Otegi dijo que la formación interpreta en la citada línea de actuación "la decisión de algunos de los candidatos y candidatas de EH Bildu de renunciar a ser concejales, una decisión que aplaudimos al ser un gesto inequívoco en el sentido del compromiso descrito".

El coordinador general de la formación abertzale dijo que "EH Bildu quiere seguir avanzando por este camino", y por ello, agregó, "afirmamos que nuestros casi 4.500 candidatos y candidatas, todo ellos con sus derechos civiles y políticos en vigor, suscriben el compromiso de EH Bildu con las vías exclusivamente pacíficas y democráticas". Del mismo modo, Otegi señaló que los candidatos y candidatas del partido suscribe en su integridad y literalidad "la Declaración del 18 de Octubre, con la voluntad sincera de restañar heridas". (Dicha declaración se produjo en 2021 a los diez años de la disolución de la banda terrorista ETA), informa Servimedia.

Finalmente, Otegi aseguró que su partido tiene "total confianza en que la ciudadanía vasca sabrá interpretar los pasos y compromisos reales habidos estos años para superar el ciclo de enfrentamiento anterior y aspirar a un futuro de paz y libertad plenas".

Desde EH Bildu insisten en que el presente ciclo electoral debe servir para crear y afianzar mayorías suficientes para encarar los grandes retos del país y abrir paso a modelos de gobernanza cada vez más democráticos y transformadores.

"Nuestro Pueblo necesita avanzar en su reconocimiento nacional, en su capacidad de decidir su futuro, en su cohesión territorial y en su poder competencial. Esos objetivos deben marcar gran parte de la agenda de país para los próximos años", apuntan.