Paco Camps: «Ha sido un tiempo duro pero no me he querido esconder»

El expresidente de la Generalitat valenciana, Paco Camps, está de vuelta. Tras poner fin a su calvario judicial que ha durado 15 años y del que ha salido indemne de todas las acusaciones –en total fueron diez– comienza una nueva etapa que expone en «Reenfocando España» (Libros Libres), un libro que fue presentado este miércoles en LA RAZÓN en el que vuelca sus ideas con el objetivo de «ayudar». «Saco lo mejor de los provechos en una historia dura, para intentar devolverle a mi país todo lo que me ha dado», indicó Camps a pesar de haber estado sometido a la pena de telediario, titulares o prensa tergiversadora durante mucho tiempo.

Asegura que, «como valenciano y español» tiene la legítima aspiración de seguir luchando por aquello en lo que cree: hacer más grande Valencia o reenfocar el proyecto de España. Después de tantos años de calvario dice que está preparado «para volver a intentarlo». «Hay que dejar que los mejores aporten ideas».

El autor del libro, Javier Más, Doctor en Historia Contemporánea y académico asegura que «no es una biografía al uso» y espera que se diga que los hechos que Camps cuenta en primera persona también les entretenga «mucho». Conoció a Paco Camps en su etapa más dura, cuando decidió llamarle. «Busqué la forma de llegar a él», dijo. «Encontré a una persona que era consciente de que estaba en la parte más baja, pero que estaba dispuesto a luchar». Camps «ha ido evolucionando» y es más consciente de la realidad que le rodeaba y destacó de él su capacidad intelectual que suele «abundar poco».

Y es que el tiempo de Camps se congeló durante 15 años cuando todo comenzó. Un periodo en el que «es difícil aguantar de pie». «Ha sido un tiempo duro, pero no he querido esconderme nunca», confesó Paco Camps ante las preguntas del director de LA RAZÓN, Francisco Marhuenda. «No me he querido ir a ninguna parte, podía haberlo hecho, pero decidí que la vida de Camps iba a ser exactamente la misma que había sido hasta que fui presidente de la Generalitat».

Echando la vista atrás, el expresidente valenciano no cambiaría nada. «No me arrepiento de nada, volvería a hacer lo mismo. La mayor fuerza que tengo es que nada de lo que hice, ahora abjuraría de ello», sentenció. En su camino judicial, el expresidente se ha encontrado con dirigentes que optaron por darle la espalda. A ellos, sin embargo, hoy, con conocimiento de causa, no actuaría diferente, ni les devolvería el golpe. «Volvería a apoyar a las personas que me dieron la espalda. Hay que confiar en todo el mundo. Allá aquellos que con la desconfianza hacen aquello que no deben hacer», advirtió. En términos generales, sin embargo, definió a su partido como «una gran organización con gente extraordinaria» y recalcó que el PP siempre estuvo con él, porque el partido son «los votantes, los militantes, los cargos públicos, los simpatizantes». Eso, remarcó es «el partido». También quiso poner en valor su papel hoy en día como principal partido de la oposición. «Tiene una labor muy complicada y potente», aseguró, para después resaltar las dificultades para hacer oposición a «un Gobierno que no tiene una sola voz»; sino que se mueve al albur de «lo que quieran en Waterloo, otro de Bilbao y otro desde Barcelona». Con todo ello respaldó a su partido, el PP y consideró que «hacer oposición a una cosa que va saltando no es fácil, pero con el discurso del partido y de las ideas de futuro, no solo se hace oposición, sino que se crea un proyecto de futuro para todo el país».

La experiencia política de Camps se encuentra avalada por las encuestas y ahora, una vez la Justicia le ha absuelto, la pregunta sobre su regreso sobrevuela en los ambientes políticos. Camps, al respecto, recordó a su formación que él se encuentra disponible para volver a la política activa. «Todos los que tienen que saberlo lo saben perfectamente. Depende de ellos», aseguró. Además, expresó sus «ganas de poner en valor la experiencia acumulada» en diversas etapas de su carrera profesional.

Desde la experiencia propia, Camps puede hablar hoy con libertad sobre su opinión sobre el hecho de cómo el Gobierno está actuando ante su propio cerco judicial. «Yo he contestado siempre a los jueces, no como el presidente del Gobierno o su mujer», sentenció. Además, puso en valor el hecho de que «he contestado a los fiscales y he atendido a los medios de comunicación siempre». Sobre el cerco judicial que existe en estos momentos ante los casos que acechan al Gobierno, Paco Camps precisó que «los jueces no tienen que ser conocidos por nadie. Todo juez conocido debe ser apartado del sistema. El anonimato es fundamental», advirtió. También mostró su rechazo por la fiscalía anticorrupción, consideró que debería desaparecer, la definió como un «grupo jerarquizado por una persona», en relación al fiscal general del Estado y consideró que debería desaparecer. «Es un invento de Felipe González y Alfredo Pérez Rubalcaba para tapar las vergüenzas del PSOE de González», avisó.

Como expresidente valenciano no quiso dejar de referirse a la situación que atraviesa su comunidad por la DANA. «El Gobierno de España no ha estado a la altura», criticó para después censurar que Sánchez no actuara.