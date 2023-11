El papel de España en la Unión Europea, a examen

El embajador Javier Elorza presentó ayer la primera fase del estudio que analiza la postura de España en la Unión Europea realizado por el Grupo Prestomedia, que llevó como título «Una visión española de la Unión Europea: 2024-2029». A las puertas de que nuestro país cumpla 40 años de antigüedad dentro del club comunitario, el informe está redactado por un grupo de más de 50 expertos liderado por el exembajador. Aborda temas como la ampliación de la Unión Europea, la reforma de los tratados y la gobernanza constitucional. En este sentido, analiza el proceso de reflexión sobre el futuro de Europa que está teniendo lugar estos últimos años y recoge las condiciones que para nuestro país son importantes y que se deben dar necesariamente para reformar los tratados, siempre a favor de una mayor integración y de más Europa, y a la vez sin colisión con la defensa de los intereses de españoles.

La ponencia principal estuvo a cargo de Javier Elorza, que desde 1985 formó parte de la misión de España ante las Comunidades en Bruselas y desde 1986 hasta 2004 fue miembro de la representación permanente de España en Europa, en la que ocupó los principales cargos. Aprovechó para referirse a algunos de los temas de la actualidad como la amnistía que el presidente Pedro Sánchez ha pactado con los independentistas a cambio de su apoyo. «En 2002 -cuando se negoció la euroorden para 32 tipos de delitos–no cabía en cabeza humana que un Estado europeo fuera a ser objeto de una maniobra de rebelión o de rebelión. Y ninguno lo propuso» dijo. Además, criticó que el jefe del Ejecutivo, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo Europeo, desperdicie la oportunidad de introducir el debate de la frontera sur. «Lo planteó pero le dijeron que no era el momento», dijo. De hecho puso el acento en el polvorín que supone la región ya que el norte del país está gobernado por autocracias y debajo está «el yihadismo y los salvajes de Rusia». Es por ello que reclama un mayor diálogo de España en la región porque, de lo contrario, «nos van a llegar pateras hasta el fin de los tiempos».

Asimismo, el diplomático se refirió a la cumbre sobre el Mediterráneo que se está celebrando en Barcelona sin la presencia de Israel debido al conflicto diplomático tras la visita de la semana pasada de Sánchez a Israel. «Siempre hemos sido capaces de sentarlos sin que se pelearan», señaló al tiempo que recordó el éxito de la Conferencia de Paz que se celebró en Madrid en 1991. «¡Qué habilidad!» ,exclamó refiriéndose a la ausencia de Tel Aviv en el foro.

A renglón seguido y en relación con Unión Europea , criticó algunas de las propuestas que a día de hoy están sobre la mesa como las reformas institucionales que, en su opinión, no son suficientes si no van acompañadas de nueva financiación para hacer frente a la incorporación de nuevos miembros. «Los agricultores de los países pobres la vana a pagar», afirmó el embajador. En palabras del diplomático y refiriéndose al futuro de la Unión Europea, aseveró que «no es tarea fácil contemplar el futuro con muchos jugadores en la partida». Y más todavía si se lleva a cabo la futura ampliación [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/internacional/cumbre-granada-logra-declaracion-conjunta-debatir-ampliacion-union-europea_2023100665204399e0d7620001e58694.html|||–con países como Albania o Moldavia, además de Ucrania]]–, con la que el embajador se mostró especialmente crítico porque se llevará a cabo por «razones estratégicas». En su opinión, «es un juego muy peligroso» y que no tiene en cuenta los valores de la Unión Europea: democracia, estado de derecho y el respeto de los Derechos Humanos. Asimismo, hizo hincapié en el bajo crecimiento de la Unión Europea, en torno al 0,6%, frente al de EE UU o Rusia al tiempo que descartó cualquier posibilidad de que los fondos Next Generation cuente con una nueva edición. «La Unión Europea tiene que ponerse las pilas con la economía», aseguró.

La presentación, en la Fundación Ortega- Marañón, arrancó con unas palabras de Yago González, CEO de Grupo Prestomedia. A continuación, Miguel Ángel Arias Cañete, ex comisario de la Comisario de la Comisión Europea, puso el acento en que los «próximos años no serán fáciles» y que «España tiene que garantizarse minorías de bloqueos». Por su parte, Antonio Gutiérrez Limones, vicepresidente del Consejo de Europa indicó que «estamos obligados a liderar los proceso de reforma de los próximos años» y también a impulsar la relación con América Latina «porque es eurocompatible».

El estudio presentado ayer es la primera fase de las tres que lo componen. Si la primera versa sobre la gobernanza, la segunda es temática y la tercera, en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, aborda los temas fundamentales desde un punto de vista académico y social.