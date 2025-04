Patxi López reconoce que todavía "no está claro" cómo se va a financiar el aumento del gasto en Defensa

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha sido entrevistado esta mañana en 'El Boulevard' de Radio Euskadi, en una entrevista que ha sido conducida por la periodista y presentadora del espacio, Eider Hurtado.

Durante la entrevista, el que fuera lehendakari entre 2009 y 2012 ha recnocido que el Gobierno todavía no sabe cómo se va a financiar el aumento del gasto militar en Defensa, motivo por el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue manteniendo reuniones con los mandatarios europeos.

"Pedro Sánchez está teniendo reuniones permamentemente con la Unión Europea, porque todavía no está claro cómo se va a financiar esto", ha declarado ante los micrófonos, mientras recriminaba al Partido Popular que estuviesen exigiendo "adelantar un debate" en las Cortes mientras que Europa "todavía está decidiendo cómo se financia" el aumento en el gasto miltar.

La UE debate que la partida presupuestaria no compute como déficit

El portavoz del PSOE en el Congreso ha explicado que la Unión Europea está barajando varias opciones. La primera de ellas sería que la partida presupuestaria "no compute como déficit", para que no genere deuda al Estado español, mientras que otra de ellas sería la intervención del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para lograr que este invierta en aquellas "infraestructuras estratégicas que sean necesarias aumentar o complementar", entre las que se encontraría la 'tecnología de doble uso', que es aquella que puede dar servicio tanto para lo civil como para lo militar.

"Se está hablando también de que haya fondos específicos europeos destinados a aumentar o reforzar esos recursos destinados a la seguridad", ha asegurado López, aunque ha reconocido que una de las opciones es que esos fondos sean vía deuda, que es la opción menos preferida por el Gobierno, ya que este prefiere que sean "transferencias directas" para evitar que computen como déficit, sino que lo hagan como "recursos que otorgue Europa".

De esta manera, el antiguo lehendakari ha reconocido que, como todavía se está debatiendo cómo va a producirse, todavía no puede pasar por el Congreso, aunque ha garantizado que "todo lo que tenga que pasar por el Congreso y el Parlamento pasará, pero cuando Europa decida cómo y cuánto tenemos que invertir".

Da por perdidos los presupuestos generales

Una de las posibles opciones con que justificar las partidas presupuestarias a destinar en Defensa son los Prespuestos Generales del Estado (PGE), unas cuentas públicas que todavía tiene pendientes aprobar el Ejecutivo, aunque todo parece apuntar que el Gobierno ya los da por perdidos.

En este contexto, Patxi López ha asegurado que "el objetivo del Gobierno siempre es poder presentar unos presupuestos que salgan adelante", y que es en eso en lo que se está trabajando, pese a que "hay que entender la complejidad" del Hemiciclo de la Cámara Baja.

"El presidente lo dejó claro el otro día: estamos trabajando con el objetivo de poder presentar estos presupuestos, pero si no se consigue una mayoría para poder sacarlos adelante, seguiremos trabajando en unos presupuestos que pueden ser los del año que viene, porque el objetivo siempre va a ser tener presupuestos", ha argumentado el diputado.

Además, ha cargado contra el Partido Popular por la opción de acudir al Tribunal Constitucional si finalmente el Gobierno decide no presentar el proyecto de cuentas públicas, que es un mandato constitucional. "Cada vez que hay una ley que no les gusta van al Tribunal Constitucional, y este generalmente va poniendo a cada uno en su sitio, pero claro, es que los presupuestos a cualquier precio, que es lo que está haciendo el PP en Valencia... pues que con nosotros no cuenten para esto", ha rematado.