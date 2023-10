Pérez de los Cobos: «Nuestra lealtad debe ser con las leyes»

El coronel jefe de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, recientemente reincorporado al puesto tras ser destituido por desavenencias con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho que la primera lealtad del Cuerpo debe ser con las leyes.

«Nuestra primera lealtad debe ser para con nuestra nación y nuestras leyes. Fuera de la ley no hay libertad, progreso ni convivencia posible», manifestó ayer durante su discurso en la celebración de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, en la localidad madrileña de Tres Cantos.

El Tribunal Supremo anuló el pasado 28 de marzo en una sentencia el cese de Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, donde fue restituido.

El coronel fue cesado por no informar a Interior de la investigación al entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Antonio Franco, por autorizar las manifestaciones del 8-M en 2020 cuando una jueza investigaba la relación de esa protesta con el aumento de los contagios, una causa que fue archivada. El Supremo decretó que aquella decisión fue «ilegal» y que no se tomó por pérdida de confianza, como argumentó Interior, si no por no informar de las pesquisas.

«El honor es más que una palabra, es un compromiso inquebrantable con la integridad y la verdad, el faro que ilumina nuestro camino en los momentos más oscuros. La tranquilidad de conciencia será siempre nuestra mejor recompensa», subrayó ayer en su discurso.

También señaló que a pesar de los «riesgos personales y familiares» que conlleva el trabajo en el Instituto Armado, éste es necesario «para lograr una sociedad más justa». «Estoy orgulloso de esta institución y de ostentar el cargo de esta Comandancia», zanjó.

En el evento también participó la subdelegada del Gobierno en Madrid, Elena Bernardo, y el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno (PP), quienes dieron la bienvenida de nuevo a la Comandancia a Pérez de los Cobos.

Durante el acto, numerosos agentes fueron condecorados con medallas al mérito de la Guardia Civil y se realizó un desfile.

Tras anular el cese del coronel Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid en mayo de 2020, el Tribunal Supremo (TS) volvió a tumbar hace menos de un mes una decisión del ministro del Interior, que rechazó ascenderle a general pese a que ocupaba el número en el escalafón de los candidatos que optaron al puesto.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal estimó los recursos planteados por Pérez de los Cobos contra tres decretos de nombramiento de generales del Instituto Armado, en octubre de 2021, al considerar que Interior le había relegado en esos ascensos a los que alegaba tener derecho.

El Supremo acordó –tal y como solicitaba el coronel de la Guardia Civil–, la anulación de los nombramientos y ordenó que el procedimiento se retome con el informe del director general de la Benemérita previsto en el artículo 67.2 de la Ley de Régimen de Personal de la Guardia Civil, que regula las evaluaciones para el ascenso por elección a los empleos de general de Brigada y de coronel.

Tres meses después de que Pérez de los Cobos fuese destituido de la Comandancia de Madrid, el Consejo Superior de la Guardia Civil, compuesto por la totalidad de los generales del cuerpo en activo, se reunió para, mediante votación secreta, llevar a cabo la evaluación anual de los coroneles del Instituto Armado que debían ascender a general de Brigada, obteniendo el coronel la máxima puntuación. El alto mando del 1-O fue el número uno para el ascenso entre los más de 40 coroneles evaluados. Sin embargo, el ministro Marlaska no elevó al Consejo de Ministros su propuesta de ascenso. Pérez de los Cobos tiene hasta diciembre del año que viene para ascender.