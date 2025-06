Ni periodista, ni socialista

Al espíritu olímpico se le suele adobar con todas las virtudes del ser humano, de uno en uno, en rebaño Lo sucedido ayer en un hotel de Madrid es la mejor representación de la confluencia de varias cloacas. El resultado nauseabundo y escatológico. Apareció Leire Díez en la mejor versión de «Esa Diva». 30 minutos delante de los periodistas sin inmutarse. Gozando de su protagonismo. Posando sin ninguna mueca de nerviosismo ni de tensión. Luego una representación teatral al estilo de Pepe Rubianes con aquel monólogo inmenso de «yo soy bueno, requetebueno». Y de colofón la aparición psicodélica de un señor imputado, con las manos sucias de manosear basura en el estercolero, recibiendo empujones al mejor estilo de taberna de baja estofa.

Leire defraudó porque dejó más sombras que luces. Solo retórica, barata y ni un solo dato. Dijo que era una llanera solitaria. Quiero creérmelo porque hay que tener cuajo para encargarle algo a esta señora. En 2011, el PSOE en Vega de Pas obtuvo dos concejales. En 2015, tras su gestión, se quedó sin representación. Es imposible hacerlo peor.

Dice que es periodista y socialista. En esto estoy de acuerdo, porque se puede ser ambas cosas. Yo lo soy y no lo oculto. Si eres periodista debes tener profesión. Haber trabajado en medios, tener ética, saber lo que es el trabajo en equipo, constancia. Si eres socialista debes ser fiel a tus principios y demócrata. Incluso decir las cosas que no le gustan a los tuyos. Y para conseguir información no vas ofreciendo saltarte la ley.

Díez solo ha ejercido en el gabinete de prensa de Cantabria y en la empresa ENUSA. ¿En algún sitio más? Ser periodista es algo más que ir a la facultad. Y ahora nos dice que está haciendo un libro sobre las cloacas del Estado. Que lleva años en ello. ¿Por qué no nos muestra lo que lleva escrito? Yo escribí en 2021 un libro. Estuve más de un año haciendo más de 120 entrevistas y buscando información. No lo escribí en un día se lo aseguro. Iba construyendo el relato, cerrando capítulos hasta llegar el producto final.

Ser periodista de investigación es algo más que verse en las catacumbas con lo más granado del país, donde se echan paladas de mierda unos a otros para gloria del periodista. Primera lección: en una noticia, el periodista es narrador, no protagonista.

No, señora Díez, no es usted ni periodista ni socialista. Para eso hay que tener profesionalidad y dignidad. Ahora nos deleitará con un tour mediático para dar placer a su egocentrismo y sus aires de grandeza. Lo dicho, espero que nadie le encargara nada. Si alguien lo hizo habría que molerlo a palos. Primero por encargarlo y segundo por encargárselo a una señora de su catadura moral.