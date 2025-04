La pieza que falta para vincular a Irán con el atentado contra Vidal-Quadras

Sami Bekal Bounouare (Palma de Mallorca, 1997) guarda las respuestas sobre el atentando contra Alejo Vidal-Quadras. La cabeza de este joven tiene el precio de 50.000 euros, según la Policía neerlandesa que ha solicitado colaboración ciudadana para dar con su paradero. "Cada vez los indicios son más claros", afirmó el fundador de Vox ante el juez sobre la sombra de que el régimen iraní está detrás de su intento de asesinato.

La investigación de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional ha encajado de forma escalonada las extrañas piezas que forman parte del puzle de su intento de asesinato en Madrid en noviembre de 2023. Mehrez Ayari, tunecino de 38 años, fue el sicario que disparó sobre Vidal-Quadras. Detrás de este hombre persiste un entramado que une a un granadino con la Mocro Maffia.

De esta forma, los agentes han conseguido esclarecer que este sicario guarda vínculos con esta peligrosa organización criminal. No era la primera vez que actuaba bajo su batuta. Fue detenido por la Policía neerlandesa con una pistola cuando iba a dispuesto a matar a un opositor al régimen de Irán.

El hermano de Mehrez Ayari también fue arrestado en la investigación del atentado contra Vidal-Quadras. Este hombre, que tiene vínculos forjados con la Mocro Maffia por negocios anteriores, tenía en su dispositivo móvil fotografías de las vigilancias que realizaron al fundador de Vox. También había conversaciones en las que su hermano le pedía un calibre de arma.

Vidal Quadras declara ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga su intento de asesinato ZIPI ARAGON Agencia EFE

Asimismo, es importante recordar las figuras de Greg Oliver Higuera Marcano y de Nayara Gómez, que ingresaron en prisión por participar en la logística y la preparación del atentado. Se han producido casi una decena de detenciones por el caso del expolítico español pero falta la pieza que podría unir las diligencias de la Mocro Maffia con Irán: Sami Bekal Bounouare,

La pieza de la sombra iraní

Este joven, que nació en España pero está ligado a los Países Bajos desde 2010, está considerado el "cerebro" del atentado. La persona que conecta todas las ramas de la investigación y el que esconde las respuestas que aún buscan los investigadores. Su "mochila" es terrorífica a pesar de no haber alcanzado aún la treintena.

La Policía neerlandesa publicó su foto y ofrecía 50.000 euros a la persona que diera pistas sobre su paradero. El primero de sus planes acabó con éxito. Fue el asesinato el 23 de julio de 2021 de Wisam Al-Albassi, de 37 años de edad. Era un conocido DJ nacido en Irak que contaba con una empresa de éxito.

Un tirador le disparó en la cabeza cuando estaba paseando a su perro en Capelle aan den IJssel. Los autores del mismo huyeron en un Renault Clio rojo. Después del atentado contra Vidal-Quadras organizó sin éxito matar a un opositor iraní en junio de 2024 en Haarlem. La persona que iba a apretar el gatillo fue detenida antes de cometer el asesinato: era Mehrez Ayari.

El venezolano detenido por su implicación en el atentado contra Alejo Vidal-Quadras Policía de Colombia

La Audiencia Nacional aún está a la espera de la extradición del sicario tunecino que fue detenido en Países Bajos. No hay muchas esperanzas de que pueda ofrecer los datos que faltan para esclarecer el atentado. Además, aún tiene crímenes por los que responder en Francia.

El paradero de Bekal es todo un misterio. La Policía Nacional sospecha que está escondido bajo una documentación falsa, según informan fuentes de la investigación a LA RAZON. Los contactos de este joven con el ámbito delincuencial le facilita acceder a este tipo de papeles. En los últimos años ha visitado zonas tan dispares como Brasil o Qatar.

Esto es una muestra clara de los "versátil" que es y de los "amigos" que tiene en diferentes puntos del mundo. No se espera que sea detenido a corto plazo salvo que cometa un error. La Policía tiene en el radar diferentes puntos a los que podría acudir en busca de ayuda y la colaboración internacional se antoja fundamental.

El testimonio de Vidal-Quadras

Vidal-Quadras acudió este martes por primera vez a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez Santiago Pedraz. "Yo lo dije desde el primer momento, y cada vez los indicios son más claros", afirmó sobre la implicación del régimen iraní en su intento de asesinato.

"Ese día volvía de pasear, de andar por el Retiro y oí una voz detrás de mí que decía: 'Hola, señor'. Y cuando me di la vuelta, giré la cabeza, y recibí el disparo. Y a partir de ese momento, pues ya mis recuerdos son confusos porque perdí la conciencia, la recuperaba a ratos, pero ya no recuerdo nada más hasta que me desperté en la UCI", recordó.

El que fuera presidente del PP catalán señaló que a raíz del disparo sufre "insensibilidad en la parte inferior de la cara", ha perdido "un 40% de capacidad auditiva" y padece "shock postraumático". "Sigo en tratamiento y medicado para el tema, digamos, anímico", ha indicado.