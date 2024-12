Pilar Alegría, "paso al frente" para suceder a Lambán en Aragón

El Consejo de Ministros se ha convertido en la cantera del PSOE. Desde que Salvador Illa saltara con éxito de la cartera de Sanidad a la candidatura para la Generalitat de Cataluña, Pedro Sánchez ha repetido este movimiento para colocar a otros ministros como cabeza de cartel electoral o al frente de los liderazgos territoriales, asegurándose así el control de varias federaciones. Reyes Maroto (al Ayuntamiento de Madrid), Carolina Darias (al Ayuntamiento de Las Palmas), Teresa Ribera (a las elecciones europeas), Diana Morant (para liderar al socialismo valenciano), Óscar López (para liderar a los socialistas madrileños)... y ahora, Pilar Alegría.

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes ha oficializado este sábado lo que ya era un secreto a voces, que disputará la carrera por el liderazgo del PSOE de Aragón, tras la salida de Javier Lambán de la Secretaría General. Desde su entorno llevaban meses despejando balones y asegurando que solo se lanzaría a la piscina si había agua. "Solo se presentará si puede ganar", decían. Hoy ha dado el "paso al frente". En un acto celebrado en su localidad natal, La Zaida (Zaragoza), Alegría pidió a los suyos no "mirarse el ombligo" y reivindicó que "los que nos sentimos socialistas, sabemos que estamos unidos a los principios de la justicia social, a la igualdad".

La también ministra sostuvo que "todo nuestro trabajo tiene sentido si es un trabajo que sirve para ayudar a la gente, especialmente para la gente que menos tiene, y a esos principios he intentado servir con humildad desde el primer momento en mi trayectoria personal y también en mi trayectoria política". Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le agradeció "la confianza" depositada en ella al incluirla en el Ejecutivo, y también "que me dé la oportunidad de llevar adelante este proceso y este proyecto transformador para España y poderlo hacer a su lado".

"Con esa misma vocación de servicio público, pero, sobre todo, con esa vocación de servir a mi tierra, os quiero adelantar y os quiero comunicar que presento formalmente mi candidatura a la secretaría general del Partido Socialista de Aragón", enfatizó. La ministra llamó a la unidad de los socialistas en Aragón contra "nuestro adversario político", que, recalcó, es el Partido Popular. "El tiempo apremia", afirmó Alegría, pero se mostró convencida de que en las próximas elecciones autonómicas del año 2027 "vamos a mandar al Partido Popular y al señor Azcón al lugar que les corresponde, a la oposición".

Por ello, pidió a los presentes que "durante estos casi tres años que nos quedan para las próximas elecciones, hagamos lo mejor que sabemos hacer, dejémonos la piel, no nos miremos ninguno el ombligo, miremos a la gente a los ojos". La portavoz del Gobierno dijo que se presenta "porque, por encima de todo, quiero comprometerme en cuerpo y alma con esta tierra, con Aragón y con todos los aragoneses y aragonesas". Su proyecto, explicó, será "progresista, que beneficie a la mayoría social de Aragón, a las clases medias y a las clases trabajadoras, que se tome en serio y que defienda nuestra escuela pública y nuestra escuela rural, que son los bastiones de la igualdad de oportunidades".

También abogó por blindar la sanidad pública "frente a los recortes y las privatizaciones de la derecha", y que "garantice la igualdad de oportunidades de cualquier vecino, de cualquier aragonés". En la misma línea, se comprometió a levantar un proyecto político "que respete la memoria democrática de Aragón, nuestra memoria, que la derecha quiere arrollar". Alegría dijo ser consciente de que "llegarán los insultos, llegarán las infamias", pero consideró que les atacan "porque defendemos un proyecto de progreso y de justicia social". No obstante, advirtió de que se toparán con "un hueso duro", ya que, añadió, "no nos vamos a resignar y no vamos a bajar los brazos, sobre todo, porque nos sobran las ideas, nos sobra la ilusión y nos sobran las ganas".