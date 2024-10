El PNV advierte al Gobierno: sin Presupuestos habrá "una agonía constante"

Mientras la legislatura se tambalea, los socios del Gobierno parecen cerrar filas con Pedro Sánchez. Cuánto tiempo se sostendrá este apoyo es una de las incertidumbres que se ciernen sobre la viabilidad del mandato del presidente. Dentro de esos socios, aparentemente irreductibles, se encuentra el PNV que, no obstante, ya advierte al Ejecutivo de que aprobar las cuentas públicas es imprescindible. Sin ellas, creen los jeltzales, la legislatura será "una agonía constante".

Su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, confirmó ayer, no obstante, que su formación tiene voluntad de contribuir a que los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio salgan adelante. Los nacionalistas vascos están inmersos en las negociaciones para ello y aunque manifiestan esa vocación de entendimiento también alertan de que no se puede dar su apoyo por sentado. "Que luego se llegue a un acuerdo o no es otro cantar", señalan.

"Si alguien apoya una investidura es para intentar que las cosas funcionen, no para ir estando con zancadillas todo el rato", planteó Esteban en una entrevista en RNE, en alusión a otros socios que complican la existencia al Ejecutivo. En concreto, preguntado por la postura de Junts, señaló que "cada uno tendrá la fórmula que tenga". Aunque no sabe "lo que quedará" de legislatura, ha reiterado que "la clave" serán los Presupuestos Generales del Estado porque, si no se aprueban, "va a ser una agonía constante".

A su entender, "quizá el PP ha podido intuir que hay posibilidades de que ese presupuesto salga adelante", con lo que, "aunque fuera a trancas y barrancas, el Gobierno podría más o menos acabar la legislatura". "Y eso es lo que le pone nervioso y está actuando de una manera absolutamente exagerada", aseguró. De este modo, señaló que no ha visto al PP "intentar construir algo" ni tampoco "tender puentes a futuras formaciones con las que intentarían armar una acuerdo", sino "todo lo contrario".

Por otro lado, Esteban ha considerado que el "caso Koldo" es "muchísimo más grave" que el que afecta a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en el que "todavía está por ver si tiene recorrido penal", algo que duda "mucho" aunque "estéticamente igual algunas cosas no se deberían haber hecho". Según indicó, "el que tiene gravedad es caso que afecta al que fuera exministro del Gobierno José Luis Ábalos, y lo que hay que dilucidar es exactamente hasta dónde llega.

Por lo que conocemos del informe de la UCO y de las informaciones que nos ha llegado, llega hasta el enriquecimiento de unos cuantos. Y ahí habrá que aclarar muchísimas cosas", aunque valoró que el PSOE "tomó medidas" sacando del Gobierno a Ábalos y "pidiéndole el acta" en el Congreso. En todo caso, insistió en que hay que ver "qué es lo que da de sí" y, "si alguien presenta alguna prueba que dice que hay más implicados o que hay incluso organizaciones implicadas", él "repensará" su postura, pero no va a "hacer como algunos, que sacan conclusiones sin que haya ningún indicio".

Preguntado si el PNV se plantea con Pedro Sánchez actuar como hizo con la moción de censura contra Mariano Rajoy en un caso semejante, Esteban señaló que "las cosas imaginarias no mueven nada" y, por tanto, responderá "si se produce, cuando se produzca, y dependiendo de las circunstancias del caso". "Lo que no voy a comprar es un imaginario que el PP está muy interesado en ponerlo, pero que no está presente en la realidad", insistió el portavoz nacionalista, que precisó que "las medidas que ha tomado el PSOE de intentar cortar", al PP no se lo ha "visto hacer nunca".