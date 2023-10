El PNV evita aclarar su apoyo a Sánchez tras la cita con el Rey

El PNV evita desvelar qué le ha trasladado al Rey Felipe VI en la segunda ronda de consultas, que se prevé que se salde con la designación de Pedro Sánchez como candidato a la investidura. Los nacionalistas vascos todavía no han aclarado su postura sobre si darían un "sí", un "no" o una "abstención", aunque las sensaciones que transmiten tampoco son del todo positivas para el PSOE porque ya han advertido en varias ocasiones que no descartan en absoluto ir a una repetición electoral. El PNV critica que haya habido hasta ahora muy poco contacto con los socialistas para negociar.

Sin fijar postura con respecto al PSOE (sí que han fijado con respecto al PP con un "no" a Alberto Núñez Feijóo por Vox), Sánchez acudirá este martes ante el Rey sin apoyos suficientes garantizados, por lo que se ciernen dudas sobre cuándo podría convocarse un nuevo pleno de investidura teniendo en cuenta que la fecha límite para evitar una repetición electoral es el 27 de noviembre.

Los nacionalistas vascos han quedado muy erosionados por su fidelidad a Sánchez durante la pasada legislatura: apoyaron la mayoría de las iniciativas del Gobierno y eso lo está pagando en las urnas, como ha quedado reflejado en las municipales y en las generales. Por ello, ahora parece que quiere encarecer su apoyo al PSOE: Esteban lamentó la semana pasada que haya habido apenas negociación e Íñigo Urkullu ya abrió el debate sobre el modelo territorial, un tema que puede ser incómodo para los socialistas porque tiene una gestión complicada teniendo en cuenta todas las demandas de los socios independentistas.

En todo caso, el PNV es consciente de que ahora mismo es el turno de Junts porque es quien debe desbloquear las negociaciones con el resto de partidos: una vez que los posconvergentes hayan conseguido lo que se proponían, será el momento de los nacionalistas vascos.