El PNV se muestra seguro de que la legislatura solo acabará "si quiere" Pedro Sánchez

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que "la única manera de que acabe la legislatura es por voluntad del propio presidente del Gobierno".

No ve base para que prospere una moción de censura: "Vox impide absolutamente cualquier acuerdo. Tampoco el PP está sembrando para que pudiera propiciarse algo. Y en nuestro caso tenemos acuerdos firmados", ha añadido en una entrevista de 'La Vanguardia' recogida por EP este domingo.

Pese a las polémicas que afectan al Gobierno, "no quiere decir que el Gobierno vaya a caer, porque parlamentarios suficientes para que caiga no los hay".

En cuanto a la polémica sobre Leire Díez, considera que el asunto "no tendría por qué llegar a sede parlamentaria si se dieran explicaciones".

También se ha referido a los grupos que apoyan al Gobierno: "Deberían mirarse un poco en el espejo. Evidentemente, unos más que otros. Nosotros somos bastante fiables" porque el PNV discute las discrepancias con el Gobierno.

Al preguntársele si es coherente apoyar la investidura y luego no apoyar los Presupuestos, ha respondido que no, pero augura que no los habrá: "No creo que lo haya. No veo interés en dárselo. Empezando por Podemos, por ejemplo", aunque no opina sobre la postura de Junts, sino que se remite a lo que diga el partido.

Ha explicado que la relación del PNV con Junts es buena y que prevé reunirse con ellos, aunque no con su líder, Carles Puigdemont ("tampoco me lo han pedido").

Financiación

Respecto a la financiación singular que quiere Cataluña, ha deseado que la consiga y que intentarán ayudar, pero ha matizado: "Beneficiarnos no nos beneficia porque sacando este asunto se pone en cuestión el nuestro".

"Menos nos beneficia cuando hay algunas declaraciones, incluso viniendo de Catalunya, que dicen: 'No, el nuestro va a ser solidario', como si el vasco no lo fuera", y ha añadido que el concierto económico del País Vasco es un planteamiento diferente.

Sobre la Conferencia de Presidentes autonómicos del viernes, considera que "es una serie de monólogos y luego no se toman decisiones concretas" y ha tachado de gesto premeditado la salida de la reunión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cuando el lehendakari.