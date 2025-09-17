Podemos denuncia por prevaricación al Ministerio de Economía: le acusa de frenar el embargo a Israel

Podemos ha denunciado al Ministerio de Economía por un presunto delito de prevaricación administrativa en su modalidad omisiva. La formación considera que el departamento de Carlos Cuerpo está evitando que prospere el embargo de armas a Israel de forma deliberada y no actuando para que sea efectivo.

"Estamos ante un nuevo ejemplo de complicidad con el genocidio del Gobierno de Sánchez, que mantiene las relaciones comerciales, diplomáticas y armamentísticas con el Estado genocida de Israel. A pesar de haber afirmado lo contrario, España sigue vendiendo y comprando armas a los genocidas y el Gobierno, pese a los anuncios de Sánchez, sigue sin aplicar un embargo de armas real", aseguran las fuentes.

En concreto, denuncian que en febrero del año pasado, Podemos presentó ante Economía un escrito solicitando la revocación de todas las autorizaciones y la suspensión del comercio armamentístico con Israel. Según explican, el Ministerio hizo "caso omiso" a su solicitud, que fue recurrida, y a cuyo recurso tampoco hubo respuesta. Aseguran que el silencio administrativo tiene efectos positivos.

Pese a los escritos, "el Gobierno ha seguido formalizando y ejecutando contratos con Israel, como puede comprobarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde figuran al menos 40 adquisiciones o formalizaciones con empresas israelíes y sus filiales ente octubre de 2023 y abril de 1025, por valor de 1.041 millones de euros", aseguran las fuentes.

"Podemos advierte a Economía de que está incurriendo en una infracción grave desde el punto de vista administrativo y de que está contribuyendo al genocidio israelí contra el pueblo palestino, al permitir que se mantenga el suministro de armas a un Estado que está cometiendo un genocidio, como ayer mismo concluyó la Comisión de Investigación de la ONU, que exhortó a los Estados a actuar para detenerlo", añaden en el comunicado.