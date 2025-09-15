Podemos llama "hipócrita" a Sánchez por alentar a propalestinos y organizar "un despliegue policial represivo"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha cargado este lunes contra Pedro Sánchez. Ha acusado al presidente del Gobierno de mostrar una "hipocresía sin precedentes" por su actitud ante las protestas que obligaron a cancelar el fin de La Vuelta ciclista en Madrid.

"Por la mañana, asegura mostrar admiración por los manifestantes que están haciendo lo que el Gobierno debería haber hecho: parar La Vuelta. Por la tarde, está mandando al mayor despliegue represivo policial que hemos visto desde la cumbre de la OTAN", ha dicho Belarra en una entrevista en Canal Red, la televisión de Pablo Iglesias.

La secretaria general de Podemos ha dicho que este acto es de "una hipocresía sin precedentes" y que a Sánchez "se le debería caer la cara de vergüenza".

Con estas declaraciones, Podemos se reafirma en su actitud de dureza absoluta con el Gobierno, dando la legislatura por concluida y con el modo electoral activado. De hecho, Belarra ha insistido de nuevo en su idea de que el PSOE se está preparando para un adelanto de las elecciones generales.

Según ha explicado, "estamos viendo la precampaña electoral del PSOE" después del anuncio que hizo Sánchez el lunes pasado sobre la respuesta de España ante la acción de Israel en Gaza y vaticinó que este lunes, en la reunión interparlamentaria que preside Sánchez, volverá a hacer nuevos anuncios electorales.