Ya se conoce la lista de precios para los viajes del Imserso 2025-2026: subidas generalizadas y diferencias según la temporada

La temporada 2025-2026 de los viajes del Imserso saldrá a la venta en apenas tres semanas. A partir del 6 de octubre se comercializarán los primeros viajes y el periodo de compra prioritaria se extenderá hasta el 9 de octubre, ya que el día asignado para comprar los viajes varía en función de la comunidad autónoma de residencia y de si se es acreditado preferente o no. Junto al calendario de comercialización, que se dio a conocer la semana pasada, otra de las grandes dudas de los pensionistas es cuánto tendrán que gastar este año para disfrutar de unas vacaciones más económicas gracias al programa de turismo social del Imserso. Ahora ya ha sido resuelta.

Este lunes el Imserso ha dado a conocer la lista de precios para la temporada 2025-2026, con un coste general más alto y diferencias por temporada. El Imserso ya anunció que los viajes en periodo de temporada alta tendrán un coste de 100 euros más que el mismo viaje en periodo de temporada baja (varía según el destino)

Este año, en el 40 aniversario del programa de viajes del Imserso, se ofrecen 879.213 plazas, de las cuales 440.284 plazas son para el turismo de costa peninsular, 228.142 se destinan al turismo de costa insular y 210.787 se reservan para el turismo de escapada. Además, del total, se reservarán 7.447 plazas para personas que perciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de invalidez o de jubilación de la Seguridad Social. Por primera vez, estas personas pagarán una cantidad fija de 50 euros por su viaje, sin importar el destino, siendo el Imserso el que asuma el coste restante del viaje.

Estos son los precios de los viajes del Imserso para la temporada 2025-2026

El programa de viajes de este año ofrece precios que oscilan entre los 132,91 euros, la opción más barata correspondiente a las escapadas de 4 días (3 noches) a capitales de provincia en temporada baja, y los 564,72 euros, la más cara, para una estancia de 10 días (9 noches) en las Islas Canarias con transporte en temporada alta. En conjunto, los paquetes han experimentado una subida media del 6,4% respecto al año pasado.

Zona costera peninsular: Andalucía, Cataluña, Murcia y C.Valenciana con transporte

-309,22 euros para pasar una estancia de 10 días (9 noches) en las costas de alguna de estas comunidades en temporada baja (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y 409,22 euros para la temporada alta (octubre, mayo y junio). El año pasado el precio era de 290,06 euros.

-Si la estancia se reduce a 8 días (7 noches), el precio por viaje será 244,04 euros en temporada baja y de 344,04 euros en temporada alta. El año pasado el precio era de 228,93 euros.

Zona costera peninsular: Andalucía, Cataluña, Murcia y C.Valenciana sin transporte

-En caso de elegir el viaje sin transporte, el precio de la estancia de 10 días (9 noches) se reducirá a 270,39 euros en temporada baja y a 370,39 euros en temporada alta. El año pasado el precio era de 253,65 euros.

-Y para una estancia de 8 días (7 noches), el coste del viaje sin transporte será de 224,63 euros en temporada baja (324,63 euros en temporada alta) El año pasado el precio era de 210,72 euros.

Zona costera insular: Islas Baleares con transporte

-Pasar 10 días (9 noches) en las Islas Baleares saldrá por 353,37 euros en temporada baja y por 453,37 euros en alta. El año pasado el precio era de 331,49 euros.

-Si la estancia se reduce a 8 días (7 noches), el precio se rebajará hasta los 285,29 euros en temporada baja y a 385,29 euros en temporada alta. El año pasado costaba 267,66 euros.

Zona costera insular: Islas Baleares sin transporte

-La estancia de 10 días (9 noches) sin transporte incluido saldrá por 270,52 euros en temporada baja y por 370,52 euros en temporada alta. El año pasado el precio era de 253,77 euros.

-La estancia de 8 días (7 noches) sin transporte incluido costará 224,36 euros en temporada baja y 324,36 euros en temporada alta. El año pasado costaba 2019,47 euros.

Zona costera insular: Islas Canarias con transporte

-Disfrutar de las playas de Gran Canaria, Tenerife o Fuerteventura, entre otras, durante 10 días (9 noches) tendrá un precio de 464,72 euros en temporada baja (octubre, noviembre, marzo, abril, mayo y junio) y de 564,72 euros en temporada alta (diciembre, enero y febrero), los precios más caros de este año. El año pasado costaba 435,95 euros.

-Mientras que si el viaje dura 8 días (7 noches) el coste bajará hasta los 378,75 euros en temporada baja y a 478,75 en temporada alta. El año pasado el precio era de 355,30 euros.

Zona costera insular: Islas Canarias sin transporte

-En caso de acudir a este tipo de viaje pero sin incluir transporte, el precio será de 270,39 euros en temporada baja y de 370,39 euros en temporada alta. El año pasado costa 253,65 euros.

-Y de 224,28 euros para una estancia de 8 días (7 noches) en temporada baja que sube a 324,28 euros en temporada alta. El año pasado costa 210,39 euros.

Turismo de escapada

Esta modalidad de viaje engloba varias alternativas para disfrutar al máximo de las regiones del interior de España.

-Por un lado, están los circuitos culturales de 6 días (5 noches), que alcanzarán un precio de 312,51 euros en temporada baja (noviembre, diciembre, enero, febrero, mazo y abril) y de 412,51 euros en temporada alta (octubre, mayo y junio). El año pasado costaban 293,16 euros.

-Otra opción es recurrir al turismo de naturaleza durante un periodo de 5 días (4 noches) a un precio de 305,75 euros en temporada baja y de 405,75 euros en temporada alta. El año pasado costaba 286,82 euros.

-También puede pasar 4 días (3 noches) conociendo las capitales de provincias españolas por 132,91 euros en temporada baja y 232,91 euros en temporada alta, los precios más reducidos del programa de viajes del Imserso. El año pasado el precio era de 124,68 euros.

-Y no podían caer en el olvido las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, que se podrán visitar durante 5 días (4 noches) por 305,75 euros en temporada baja y 405,75 euros en temporada alta. El año pasado este paquete costaba 286,82 euros.