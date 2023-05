Podemos lleva su lucha contra Pablo Motos a la Fiscalía por la diputada "sorda y bollera" de Valencia

El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco, anunció este viernes su intención de denunciar ante la fiscal de sala Coordinadora de los Servicios Especializados en Personas con Discapacidad y Mayores los comentarios respecto a la orientación sexual y la discapacidad que se vertieron en el programa de Antena 3 'El Hormiguero' respecto a la candidata de Unidas-Podem al Ayuntamiento de Valencia, Pilar Lima.

En declaraciones a Servimedia, Martín Blanco explicó su intención de que la Fiscalía "investigue si estas palabras pueden constituir un acto de discriminación". Fue en un programa de "El Hormiguero" cuando el cómico Miguel Lago, hizo referencia a la candidata de Podemos en Valencia: «Dice Irene Montero: ‘la mejor candidata: sorda, bollera’. Entonces digo bueno como ya vale todo, empezar a faltar. Y aquí este cojo que hemos traído».

Ante este episodio, la diputada valenciana se hizo eco de estas declaraciones y cargó contra el presentador del programa. "Hace un tiempo una persona negra no podía ni sentarse en un autobús. Hace un tiempo, era impensable que una mujer ocupara cualquier responsabilidad política. Hace un tiempo, las personas LGBTI+ no teníamos derechos. Y hace no mucho nadie se imaginaba que una sorda pudiera ser representante del pueblo. Pero aquí seguimos, con el hilo de la Historia de la conquista de derechos. ¡Sorda, bollera y conquistando derechos para todas! La peor sordera es la de la mente". La candidata se ha defendido a través de las redes sociales en estos días en múltiples ocasiones. "Sorda, bollera, feminista y cabezona. Así soy yo, por mucho que a la caverna le pese".

La reacción de multitud de cargos de Podemos no se hizo esperar. La ministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero, mostró enseguida su apoyo a la candidata de Unidas-Podem al Ayuntamiento de Valencia. "¿De qué se ríen?", dijo. "Orgullosa de quien eres Pilar Lima. Basta de discriminación o de burla", alegó. "Será la alcaldesa de Valencia, bollera y sorda", se congratuló. La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, también se ha sumado a las críticas a Pablo Motos. "Nuestra candidata a la alcaldía de Valencia puede ser la primera alcaldesa sorda de Valencia. Por eso me produce un profundo bochorno tener que oír estos comentarios de odio hacia ella en televisión. Mi condena más firme y todo mi apoyo a Pilar", respaldó.