Sumar calma a los aliados ante una "gran coalición" y advierte al PSOE: "El PP no es de fiar"

Sumar trata de calmar los ánimos entre los socios de la mayoría de investidura una vez que PSOE y PP desbloquearan ayer la renovación de la cúpula del Consejo General del Poder Judicial. El malestar entre los principales aliados les llevó a advertir ayer de que se había producido un antes y un después en la relación en el Congreso de los Diputados y que comenzaba una “nueva legislatura” con un “nuevo socio”, en referencia al PP.

Para el socio minoritario de la coalición, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, no es un cambio de rumbo, aunque, le advierte también de que el PP “no es un partido de fiar”. En el espacio, descartan la posibilidad de que la legislatura esté tocada y aseguran que el camino abierto con el CGPJ sienta las bases para encarrilar la legislatrura.

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, celebró el acuerdo alcanzado porque “el PP suelta algo que tenía secuestrado” y “lo ha conseguido sin poder que se autoelijan”. Una victoria que Sumar quiere destacar ante la crítica de los aliados tras conocer el acuerdo. "Los poderes en democracia emanan en última instancia del pueblo y así va a seguir siendo", aseguró. Trató de destacar que se trata de un acuerdo "puntual" y de "compromiso" con el PP para desbloquear el CGPJ y que los socios no deben entender ningún cambio de cromos. Además, en el espacio señalan que el acuerdo cerrado con el PP ayer era "el mismo" que los aliados ya defendieron en el pasado para desbloquear el órgano de los jueces. Destacan en el partido que el acuerdo no compromete la mayoría de la investidura y rebajan la reforma del organismo del sistema de elección porque creen que es "una patada a seguir" y que no está pactada ya de antemano entre el PSOE y el PP.

Avisó, eso sí, de que “el PSOE no puede llevarse a engaños” y que “conseguir un acuerdo del CGPJ no significa que el PP sea un socio de fiar”. A su juicio, el PP “ha elegido el camino con la extrema derecha” y los grandes avances sociales de la legislatura se harán con los socios principales.