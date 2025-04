El Polisario: "Si Sumar busca una razón para salir del Gobierno, el Sáhara es la más importante""

En la tarde del pasado miércoles, a pocas horas del comienzo de los días festivos de la Semana Santa, el Ministerio de Asuntos Exteriores envió una convocatoria a los medios de comunicación un tanto inusitada. José Manuel Albares se iba a reunir en la mañana del Jueves de Pasión en Madrid con su homólogo marroquí, el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero, Nasser Bourita, para «celebrar el excelente estado de las relaciones bilaterales y los avances en la aplicación de la hoja de ruta acordada entre España y Marruecos, así como profundizar en la cooperación en materias como migración, relaciones económicas y seguridad, entre otras». A la declaración institucional que se iba a producir tras el encuentro solo estaban invitados los profesionales gráficos, cámaras y fotógrafos, porque no se iba a aceptar preguntas de los periodistas.

Con festividad y alevosía, a la menera de Suárez cuando legalizó el PCE un Sábado Santo del 77, se produjo un acto que no estaba anunciado en la agenda del ministro y en el que se puso en escena el apoyo español al plan de autonomía para el Sáhara Occidental. Fue la primera vez en tres años que un miembro del Gobierno de España pronunciaba en público esa palabra, «autonomía», una salida para la ex colonia española que tres años antes había admitido (en aquella ocasión, por escrito) el presidente Sánchez en la carta enviada al rey Mohamed VI. Albares aseguró en voz alta que la iniciativa de autonomía marroquí presentada en 2007 constituye «la base más seria, realista y creíble» para resolver este «diferendo» en el ámbito regional.

El "lobby" marroquí

El intento del Ministerio que lidera Albares de que pasara desapercibida una intervención pública de tanto calado (inexistente en la portada de la web) se explicaría, además de por el rechazo unánime de la opinión pública, por la tensión que siempre ha causado en el Ejecutivo de coalición el giro de guion socialista. La postura de Sumar respecto al Sáhara se ha mantenido intacta y esta declaración puede tensionar aún más las costuras de un pacto de Gobierno que hace aguas por todos lados.

Al menos hasta hoy, que se reinicia el curso político, la reacción de Sumar ha dejado fuera a los primeros espadas, de vacaciones de Semana Santa. La defensa corrió a cargo de la diputada saharaui en el Congreso, Tesh Sidi, que en la red X dejó escrito lo que sigue: «Una visita sorpresa sin ninguna sorpresa. El mejor lobby de Marruecos en España se llama PSOE. El faro de la izquierda, Zapatero, es uno de los principales defensores de los intereses marroquíes. Su apuesta es clara: Marruecos, en detrimento de los derechos humanos y del pueblo saharaui».

Por su parte, el diputado Enrique Santiago señaló: «Reafirmamos el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui conforme a las resoluciones de NNUU. Preguntaremos ministro para que aclare si ha tratado con Marruecos el cumplimiento de la sentencia del TJUE sobre los productos de las zonas ocupadas».

Preguntado por LA RAZÓN, el delegado del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, aseguró que «si Sumar busca una causa para romper con el Gobierno, esta es la más importante que van a encontrar». Arabi espera que durante esta semana voces de más peso político del partido de Yolanda Díaz se unan al coro de críticas. «Reafirmarán que están en las antípodas del PSOE en cuanto al futuro del Sáhara Occidental, y reiterarán su postura, pero no sé si eso va a condicionar algo... Eso está por verse. No lograron hacerlo cuando el acuerdo de gobierno y entiendo que tienen que seguir manteniéndose. No hay que olvidar que esto se ha hecho aprovechando un momento como el Jueves Santo, cuando nadie puede reaccionar».

Al representante del Polisario en nuestro país no le extraña la declaración de Albares. «Realmente siempre ha estado en esa línea. Y supongo que a nivel del Ministerio, al personal diplomático, tampoco les ha sorprendido. Es la crónica de estos tres últimos años aunque sea la primera vez que lo dicen en público. La forma y rapidez con la que se produjo fue para cerrar una crisis con Marruecos. Pero si ese era el motivo, se podía haber hecho dentro de los cauces políticos: primero el Consejo de Ministros, luego consultar con la oposición, el Parlamento... Pero no se hizo. Y yo creo que, como todos sabemos, hay un elemento que se llama Pegasus».

Mientras tanto, la oposición se frota las manos ante la posibilidad de una crisis que haga detonar el Gobierno de coalición. El pasado fin de semana, el el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, auguró una «guerra a palos» entre PSOE y Sumar después de que la ratificación del respaldo de Albares al plan de autonomía para el Sahara Occidental propuesto por Marruecos.