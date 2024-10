Pradales "enmienda" a Ayuso: apuesta por ir a Moncloa " aunque sea para "hablar de las discrepancias a la cara"

El lendakari vasco, Imanol Pradales, ha participado este martes en la segunda jornada de Metafuturo organizado por Atresmedia donde ha defendido este martes la necesidad de acudir cuando se recibe una llamada de Moncloa, aunque sea para "hablar de las discrepancias a la cara", en referencia a la negativa de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a acudir a la convocatoria del presidente Sánchez para este viernes.

Durante su intervención en este foro, y también después de la misma, en declaraciones a los medios, Pradales ha respondido a preguntas sobre la decisión de Ayuso de rechazar reunirse con Sánchez este viernes. Pradales ha alabado las virtudes del diálogo: "Es mejor hablar las discrepancias a la cara, desde el diálogo se construyen las posiciones comunes, desde el diálogo de sordos solo se construye tensión".

"Si a uno le llaman de Moncloa lo oportuno es acudir", ha dicho, porque cree que cuando "uno dialoga" puede defender apropiadamente sus intereses."Yo, siempre que me llamen" desde Presidencia de Gobierno, "acudiré".

También se refirió al reto migratorio, un problema que el lendakari calificó como “estructural” ya que aseguró que no solo afecta al conjunto del Estado sino también a la UE. “En lo que afecta al Estado, hay una necesidad de que exista una estrategia y un plan estructural” ya que aseguró que, en el País Vasco, “está llegando mucha inmigración de áfrica subsahariana. Es obvio que, en el caso de los menores no acompañados, tenemos más de 300 en el País Vasco mientras que hay comunidades limítrofes que apenas tienen la acogida de ningún menor no acompañante”, ha asegurado. Por ello, Pradales reclamó un “plan estructural de contingencia” bajo el respeto de los derechos humanos con el fin de "buscar un equilibrio con el conjunto de las comunidades autónomas".

El lendakari vasco destacó que está al frente de una “región sin Estado” y por tanto considera que hay que reconocer al País Vasco el papel de políticas de carácter regional y territorial. “Haré lo que le corresponde a un lendakari y defenderé los intereses de Euskadi" en la UE al tiempo que indicó que cuenta con “aliados” en la UE. “Nos toca hacerlo y a la propia Europa le interesa no centralizarse ni refugiarse únicamente en el ámbito de los Estados”, ha dicho.

En cuanto a esos "aliados" dijo que puede contar con la parte atlántica o algunas regiones con las que comparten "intereses comunes con características económicas como la vasca". Entre ellas citó a Baviera o el norte de Italia. “Estamos muy preocupados por lo que ocurra en Alemania o determinadas regiones francesas porque nos jugamos parte del mercado automovilístico. Ahí encontraremos aliados", dijo a modo de ejemplo. También destacó la diversidad cultural o las lenguas propias como vínculo de unión con otros países de la Unión donde, incidió en que "tenemos intereses comunes para proteger lo que entendemos como patrimonio universal que es el euskera" y ha apostado por seguir "trabajar esas alianzas".

El lendakari vasco también mostró su confianza en que Talgo y el grupo industrial Sidenor alcancen un acuerdo para que el fabricante de trenes tenga "estabilidad y futuro", agregando que el Gobierno Vasco "va a favorecer que se pueda producir". Pradales ha indicado que quieren acompañar una operación para que Talgo pueda tener "una salida", porque es "una empresa estratégica en el sector ferroviario" al tiempo que incidió en la "acreditada trayectoria" del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga. "Quiero confiar en que Sidenor y los que tienen interés en vender su posición puedan llegar a un acuerdo y desde ahí podamos articular un acompañamiento industrial que refuerce a la empresa en Euskadi y que también le dé un horizonte de estabilidad y de futuro a ese ámbito industrial, que es muy importante", ha señalado.

Pradales ha apuntado que Talgo tiene cientos de trabajadores en Euskadi, una cadena importante de proveedores vascos y más de 4.000 millones "en ventas en estos momentos que tiene que ir resolviendo en los próximos años con contratos relevantes en Alemania, en el conjunto del Estado y en otros países". "Y por lo tanto, nos interesa favorecer un arraigo de esa compañía industrial, que tenga un plan industrial de futuro y creo que nos interesa que haya un socio industrial empoderado, un empresario industrial que otorgue garantías", ha expuesto

"Autonomía estratégica"

En cuanto a la pugna de poder entre EE UU- China y si los 27 serán capaces de tener un papel decisivo, Pradales aseguró que Europa "tiene que creerse que tiene que tener una posición estratégica en el tablero mundial". Ha advertido de que "la disputa entre EE UU y China se va a incrementar en el futuro" y dependiendo de quién sea el presidente americano será la relación transatlántica con la UE. "UE tiene que hacer una gran apuesta por su autonomía estratégica para no depender de otros grandes actores como se demostró con el gas ruso, algo de lo que todos aprendimos una lección". Por ello, ha asegurado que "hay que tener autonomía en el ámbito estratégico y también en el tecnológico". "Estamos en un momento crítico a efectos europeos y, como vasco y lendakari, tengo claro que en la medida que se produzcan oportunidades de renacer en ese ámbito, el País Vasco tiene que aprovecharlo para mejorar sus políticas las que repercutan en los vascos y vascas”. Pradales cree que por una vez nos hemos dado cuenta de ello y confía en que se acertará en las decisiones.