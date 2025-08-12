Óscar Puente no frena su actividad en las redes sociales y arremete contra LA RAZÓN

El ministro de Transportes y antiguo alcalde de Valladolid, Óscar Puente, sigue en el foco de la polémica con su actividad en las redes sociales y ha arremetido contra LA RAZÓN, después de que el diario informase sobre la nueva pancarta de Hazte Oír.

En este sentido, la asociación que ha formado parte de varias acusaciones judiciales, ha compartido una nueva pancarta contra Pedro Sánchez desde el fondo del mar, en la que se observa una foto del presidente del Gobierno, acompañado por la palabra "corrupto".

"Un equipo de buzos de "Hazte Oír" bucea bajo aguas españolas y coloca una lona gigante con el lema de "Sánchez corrupto", reza la publicación de este periódico en sus redes sociales.

Debido a la virilidad de la publicación, el ministro tuitero de Pedro Sánchez ha respondido a la publicación de LA RAZÓN dejando en el aire el trabajo del diario. "Que esta gentuza se permita el lujo de afearme a mi nada…", ha expresado en sus redes sociales.

Óscar Puente obligado a borrar varios mensajes de sus redes sociales

De la misma manera que ha comentado la publicación del diario, mientras se encuadra la fecha para su comparecencia por el caso ferroviario en España, Óscar Puente ha tenido que rectificar sus opiniones sobre los diversos incendios que azotan a España que han producido una gran cantidad de daños materiales.

En referencia al incendio que ha asolado Tarifa y al fuego de Castilla y León, el ministro preguntó a Alberto Núñez Feijóo que "si le habían contado como estaba el tiempo en Cádiz, ya que en Castilla y León estaba calentita la cosa". Ante la polémica que se generó Puente eliminó el mensaje de su cuenta de X.

Aunque eliminase los mensajes refrentes a Mañueco y Juan Manuel Moreno, Puente volvió a responder a el líder de los populares, quien había pedido a Sánchez la dimisión del ministro de Transportes.

"Si un Presidente autonómico de mi partido estuviera de farra mientras el pueblo se ahoga, o mientras su territorio se quema, sería cesado de manera automática. Y si en mi partido el amigo de un narco llegase a Presidente dejaría de ser mi partido.", finalizó Puente alargando la política del "y tu más".