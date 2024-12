El PSOE califica de "puntual" la alianza de sus socios con el PP

El PSOE ha cerrado el periodo de sesiones antes del descanso navideño con otra sonora derrota parlamentaria que evidencia su la precariedad de su mayoría en el Congreso de los Diputados. Desde el partido, tratan de restar trascendencia a esta alianza, asegurando que se trata de una "coincidencia puntual" y confiando en que sabrán encontrar el equilibrio necesario para garantizar su apoyo al decreto ley de la tasa de las energéticas en el futuro.

Así lo ha expresado este sábado el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, en una entrevista en el programa "Parlamento" de RNE, después de que este jueves, el Pleno del Congreso consiguiese tumbar la base legal del gravamen temporal energético con apoyo de PP, PNV y Junts. En concreto, cree que lo sucedido esta semana fue que el PP se "aprovechó" de la "pluralidad" de los socios del Ejecutivo, como a su juicio "ha hecho en otras ocasiones" y se ha conformado con ganar una enmienda parcial creyendo que "ha hecho un agujero". "No nos han hecho ningún agujero", ha defendido López.

De hecho, el portavoz socialista confía en que, cuando el Congreso deba convalidar el decreto ley de la tasa de las energéticas que aprobará el lunes el Consejo de Ministros, se pueda encontrar un punto de "equilibrio" entre lo pactado con ERC, Bildu y BNG e intentar convencer a Junts y PNV para que lo apoyen. "Aquellos que cojan sus beneficios y los reinviertan para mejorar sus condiciones laborales, de lucha contra el cambio climático, tienen que verse también beneficiados por hacer eso", ha incidido.

Aún así, Patxi López ha dicho que "no teme a nadie" y es consciente de que la aritmética parlamentaria actual "obliga al diálogo y a la negociación" y hay veces que "cuesta más o que cuesta menos". "Políticamente es evidente que no hay una mayoría alternativa a este Gobierno por mucho que el PP ahora le haga guiños a Junts, al que antes consideraba delincuentes, prófugos, terroristas y rompepatrias, no va a haber esa alianza", ha zanjado.