El PSOE ningunea a Feijóo y le acusa de convertir al PP en un partido "de odio a Sánchez"

Relato más que triunfal en las filas del PSOE. Su portavoz nacional, Montse Mínguez, ha destacado este sábado que "por mucho que haya ruido de que la legislatura está agotada", por eso de que no sacan adelante ni los Presupuestos, el Gobierno aprueba leyes, el país crece y... "las cosas están saliendo en positivo". En frente, ha cargado con dureza contra el Partido Popular: "Ha dejado de ser un partido de Estado para convertirse en uno de odio a Pedro Sánchez".

Es más, la socialista, como ya hicieron antaño otros colegas suyos, ha seguido la estrategia de erosionar y ridiculizar al presidente de los populares. "Hay bastantes rumores de que piensan [en el PP] que se equivocaron con el señor Feijóo. El presidente, esta semana, nos ha dicho que se va a presentar a la reelección en el año 2027. Seguro que tenemos un candidato que es Pedro Sánchez... pero no sé si al otro lado estará el señor Feijóo, y ese es su gran problema", ha elucubrado Mínguez, en una entrevista en la radio pública.

Lo cierto es que no existe siquiera el más mínimo rumor sobre la candidatura de Feijóo en las próximas elecciones. Por si acaso, la socialista ha insistido en hacer de menos su liderazgo. "No manda en su partido, sino que lo hacen las tres as", en alusión a: José María Aznar, Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal. "Le marcan la agenda". No es la primera vez que Ferraz trata de derribar al jefe de la oposición por este flanco.

Preguntada por la corrupción, por la presente legislatura, por la falta de cuentas públicas, por las votaciones perdidas, por las transferencias no cumplidas... Mínguez ha proseguido con el PP. Preguntada por quién le quita más el sueño ante la negociación presupuestaria, si Junts, Podemos o ERC, ha respondido que la preocupación no es otra que "las injusticias" y que el PP está "mimetizado" con la "ultraderecha" y ya "no hay dónde distinguirlos".

Lo único que le quita el sueño, ha sentenciado, es: "Que no seamos capaces de encontrar a un PP que se dice de centro y que, ahora mismo, obsesionado con llegar a la Moncloa, lo único que hace es atacar a Pedro Sánchez". En su opinión, el principal partido de la oposición ha "colapsado" en materia económica, en la gestión de las competencias autonómicas.

De la investigación a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, que este sábado tendrá que acudir a la Plaza de Castilla para recibir la comunicación formal de que su juicio -si es que llega a celebrarse- por el delito de malversación le corresponderá a un jurado popular, Mínguez se ha mostrado convencida de que el caso va a quedar "en nada". Mismo pronóstico para David Sánchez, camino del banquillo por un delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias.

"Hasta la opinión está viendo que no hay nada", ha zanjado. "No sé cuántas veces le han tenido que parar los pies al juez Peinado", al que le han "tirado para atrás" varios trámites, ha recalcado, en referencia al intento de imputar a Félix Bolaños, que paró el Tribunal Supremo. "La verdad saldrá a la luz", ha opinado, y se verá que "lo que hay es un intento de desgastar, desprestigiar y hacer daño al presidente del Gobierno".

En línea con el discurso del "lawfare" que agita ya el propio Sánchez, la portavoz de los socialistas ha denunciado: "Hay una determinada casta que no soporta que a nuestro país le vaya bien, y cuando más empleo, pues más cabreo". Es más, ha salido al paso de las críticas al Gobierno de Sánchez por la corrupción, para ella existe una "doble vara de medir", porque el título a "Gobierno más corrupto de la historia le correspondería"... al de Aznar. O Rajoy.