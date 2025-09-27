Rescatan dos pateras en Formentera con 37 inmigrantes a bordo

Salvamento Marítimo y el servicio marítimo provincial de la Guardia Civil han rescatado esta madrugada a 37 personas en dos pateras distintas, una de las cuales ha sido hallada a unas 11 millas al sur de Formentera y la otra a 1,5 millas.

El primer rescate ha sido en torno a las 1:40 horas, de 24 personas de origen subsahariano, a 11 millas al sur de Formentera, ha detallado la Delegación del Gobierno en Baleares.

La segunda ha sido rescatada sobre las 5:47 horas, con 13 personas de origen magrebí, a 1’5 millas al sur de la isla.

Con estas dos embarcaciones, en lo que va de año han llegado 298 pateras de forma irregular a las costas de Baleares, con un total de 5.540 inmigrantes, según el recuento de EFE basado en datos de la Delegación del Gobierno en Baleares.

Durante 2024, llegaron al archipiélago por vía marítima 5.882 migrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.