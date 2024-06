El PSOE salva una ley "copiada" al PP para reconocer al personal de prisiones como agentes de la autoridad

El PSOE ha conseguido el apoyo del Congreso para tramitar una reforma de la Ley Penitenciaria para reconocer al personal de prisiones como agentes de la autoridad. De esta manera, los socialistas se han resarcido del último batacazo con la ley contra el proxenetismo, que la Cámara Baja tumbó, aunque lo han hecho a costa de "calcar" una iniciativa que ya había empezado a tramitar el PP a través del Senado. Ahora mismo, tanto PSOE como PP tienen en trámite en el Congreso una ley para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, aunque la iniciativa de los populares estaba bloqueada por el PSOE en la Mesa desde hace mes y medio.

El PSOE ha bloqueado la ley del PP para impulsar su propuesta propia, que alberga un texto prácticamente parecido. Los populares iniciaron el trámite de su proposición de ley el 24 de abril en el Senado, donde se votó la toma en consideración; ese mismo día, el PSOE registraba su propuesta en el Congreso y no se ha debatido y votado hasta este martes. Ambas iniciativas tienen como objetivo dar mayor protección al personal de prisiones, que está sufriendo año tras año más agresiones y esta tendencia tuvo un episodio trágico el pasado 13 de marzo, cuando la cocinera de la cárcel de Mas d'Enric (Tarragona) Nuria López murió asesinada a manos de un preso.

El diputado del PSOE que ha defendido la ley ha sido José Luis Aceves, quien ha pedido al PP que evite el "teatrillo" y trate esta cuestión como "asunto de Estado". La diputada del PP Ana Vázquez ha respondido que los socialistas no están para dar "ni una lecciones políticas de Estado". "Tendrían que estar agachados todos debajo de los escaños", ha espetado Vázquez, quien ha instado al PSOE a pedirle el apoyo a su "socio natural" de Bildu, que "son los herederos de quienes secuestraban y asesinaban a funcionarios de prisiones". En todo caso, Vázquez ha acusado al PSOE de "tomarle el pelo" a los funcionarios de prisiones porque durante la pasada legislatura dejaron esta misma reforma en el cajón y ha condicionado el apoyo a dos cambios: a que se acepte que todos los trabajadores (sean funcionarios o no) de prisiones sean considerados agentes de la autoridad y dotarles del principio de veracidad "no solo para procedimientos administrativos sino también en procedimientos judiciales".

Además del apoyo del PP, la iniciativa del PSOE ha contado con el respaldo de Vox, Junts y PNV. En cambio, Sumar se ha abstenido y Esquerra y Bildu han votado en contra. Es decir, los socialistas han salvado la iniciativa gracias al respaldo del PP en un momento en que las relaciones están más tensas que nunca. En total, la ley ha logrado el apoyo de 300 diputados de los 343 que han votado; 14 parlamentarios han votado en contra (ERC, Bildu y BNG) y 29 se han abstenido (Sumar y Podemos).