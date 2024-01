Puigdemont vuelve a ganar

Puigdemont ha vuelto a ganar. Ha cogido la medida de Sánchez y sabe aguantar los pulsos hasta doblegar al Gobierno. En la negociación, a cara de perro, ha conseguido: retirar el artículo que podría poner en riesgo la ley de amnistía, la bonificación del transporte público, más rebaja en el IVA del aceite, el traspaso de competencias en materia de inmigración y la reversión del decreto que facilitó la fuga de empresas de Cataluña.

Si en la primera ocasión que Sánchez ha necesitado los votos de Puigdemont, el saldo es todo para el independentista, lo que nos queda de legislatura va a ser un desvalijo del Estado. Hasta que la ley de amnistía esté aprobada y aplicada y el referéndum de independencia programado, Puigdemont apretará las clavijas, pero terminará negociando. Es posible que, en algún momento, no haya acuerdo y demostrará que no es un socio permanente, pero en votaciones clave, como esta que era la primera de la legislatura, no romperá con el PSOE.

Pero Junts no es el único actor de este sainete. Faltan aún la segunda y la tercera derivada. Los de ERC, mucho más dóciles en la negociación, están sufriendo un elevado desgaste con el electorado más independentista. Puigdemont domina la escena y es el conseguidor, pero Aragonès no está dispuesto a sucumbir por un excesivo seguidismo del PSOE y está dispuesto a presentar batalla.

La tercera derivada es Podemos. Separados de la coalición de gobierno, necesitan hacerse notar y se reservarán para temas sociales que les ayuden a construir el relato de que son la única fuerza de izquierda no sometida al sanchismo.

No se puede gobernar en estas condiciones. Sánchez lo sabía, pero prefirió salvar su investidura y, con ella, su vida política, sin importarle las consecuencias. Será primer ministro durante unos meses, pero dejará al PSOE, y a la izquierda en general, hundidos para varios lustros. Después, unos y otros se preguntarán por lo ocurrido.