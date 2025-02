¿Qué fue de... Marcelino Iglesias?

Con 32 años llegó a la alcaldía de Bonansa en la Ribagorza, en los Pirineos oscenses en plena Franja dónde se habla catalán, que ahora ostenta su hijo que se llama igual que él: Marcelino Iglesias. Desde entonces su carrera fue fulgurante. Diputado provincial, diputado en las Cortes de Aragón, presidente de Aragón durante 12 años, portavoz socialista en el Senado y secretario de organización del PSOE. En 2019 dejó su escaño en el Senado y dio un paso atrás en la política activa.

No es un jarrón chino. Desde su retirada ha rehuido a los medios de comunicación y no ha emitido su opinión sobre Javier Lambán, con el que ha mantenido serias diferencias, pero jamás en público porque la lealtad al partido está por encima de las discrepancias. Sigue diciendo lo que piensa en las reuniones con militantes. Las agrupaciones quieren oír a aquel que ganó unas primarias en 1998, cuando no se estilaban las primarias, y que fue capaz de unir al PSOE aragonés, cosiendo relaciones y buscando puntos de encuentro, y llevarlo a la presidencia de la Diputación General un año después y mantenerla durante 12 años.

Dejó la política para sacarse el carnet de conductor de carricoches que pilota con sus dos nietas, las niñas de sus ojos, aunque saca tiempo para llamar a sus amigos o atender sus llamadas. Es un secreto a voces la estrecha relación que mantiene con Pilar Alegría y a decir del círculo de la ministra, con cariño, es su asesor áurico. Sigue intelectualmente muy activo en un Club de Lectura del que forman parte viejas glorias del socialismo aragonés como Victor Morlán, Alberto Larraz o Julian Loriz. Se reúnen para comer, para hablar de literatura, invitando a los escritores a compartir mesa y mantel, y, como no, de política. Estar jubilado no es estar inactivo, pero siempre renegando de ser un jarrón chino. Lo veremos a final de mes en el congreso del PSOE de Aragón para ver en primera fila como nueva secretaria general de los socialistas aragoneses. Será su vuelta virtual a la política.