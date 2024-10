Quién es 'Txapote': el terrorista que mató a Miguel Ángel Blanco y que puede quedar en libertad antes de lo previsto

El Senado tenía previsto ratificar hoy una ley emitida directamente del Congreso de los Diputados que pretende modificar la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre el intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, todo ello con el objetivo de ajustarse a la normativa europea en vigor.

Sin embargo, el Partido Popular decidió a última hora de ayer hacer uso de su mayoría absoluta en la Cámara Alta y pospuso la votación de la normativa hasta nuevo aviso, con el fin de retrasar todo lo posible la publicación de la modificación de la Ley Orgánica, que viene aprobada por unanimidad del Congreso, en el Boletín Oficial del Estado (BOE). No obstante, esta medida no puede prolongarse más allá del próximo lunes, ya que ese día expira el plazo para que la Mesa del Senado se pronuncie, por lo que, como no se ha registrado ningún veto ni enmienda a la norma, independiemtemente del resultado de la votación, la modificación de la Ley Orgánica se publicará en el BOE la próxima semana.

Más de 40 etarras beneficiados con reducciones de hasta 380 horas de condena

Una vez aprobada y publicada la reforma en el BOE, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) estima que beneficiará a un total de hasta 44 terroristas de ETA que verán rebajadas sus penas en hasta 380 años.

De esta manera, AVT calcula que, con la nueva reforma, hasta ocho terroristas de ETA podrían salir inmediatamente de prisión, entre los que se encuentran Jon Mirena San Pedro, Luis Garate, Ismael Berasategui, Aitzol Gogorza, Gregorio Vicario, Balbino Saez Olarra, Félix Alberto López de Lacalle, más conocido como 'Mobutu', y Juan Ramón Carasatorre Aldaz, los dos últimos con delitos de sangre por asesinar a Avelino Palma, Ángel Prado y José Luis Vázquez, y a Gregorio Ordóñez, Mariano de Juan Santamaría y Enrique Nieto Vilella, respectivamente, tal y como recuerda el periódico 'ABC'.

Además, entre todos los terroristas que se beneficiarán de dicha reforma se encuentran perfiles tan reconocidos como Javier García Gaztelu, más conocido como 'Txapote', José Javier Arizkuren Ruiz, también llamado 'Kantauri', o María Soledad Iparraguire, conocida por su pseudónimo 'Anboto'.

'Txapote', condenado a más de 600 años de prisión por delitos de sangre

El exmiembro de ETA, Francisco Javier García Gaztelu, alias 'Txapote', ha pasado 6 años y 9 meses en prisión en Francia, un periodo que ahora podrá descontarse del cómputo total de su pena tras la aprobación de la modificación de la Ley Orgánica 7/2014 aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados.

Así, el que fuera dirigente de la banda terrorista ETA, es uno de los terroristas del movimiento independentista vasco más conocidos de España, tanto por el número de asesinatos que llevó a cabo, como por la relevancia de las personas que ejecutó personalmente. Así, 'Txapote' es el autor material del asesinato de un total de 13 personas, entre las que se encuentran dos dirigentes del PP, Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco, y el dirigente socialista vasco Fernando Múgica.

En el año 2006, la Audiencia Nacional le condenó a 50 años de prisión, junto a su pareja Irantzu Gallastegi, alias 'Amaia', por la autoría del asesinato del dirigente del PP, Miguel Ángel Blanco. Además, ese mismo año el tribunal le condenó a 29 años de prisión por el asesinato del agente municipal Alfonso Morcillo Calero, ocurrido en San Sebastián a finales de 1994.

Desde 2011, 'Txapote' acumuló una larga lista de condenas por diversos atentados terroristas. Ese año fue sentenciado a más de 240 años de prisión por su participación en asesinatos de políticos, guardias civiles, policías y un funcionario de prisiones, entre los que se encuentran el exdirigente socialista Fernando Buesa, el concejal José Javier Múgica, el ertzaina Jorge Díez y el inspector jefe Enrique Nieto, entre otros.

No obstante, además de las condenas por los homicidios, el exintegrante de ETA fue sentenciado a un total de 61 años de prisión por el intento de asesinato del diputado general de Álava, Ramón Rabanera, así como por los atentados contra José Ramón Recalde y la discoteca Txitxarro, respectivamente. Cuestiones por las que, solo por delitos de sangre, acumula un total de 603 años de condena en prisión.

Un verdugo convertido en un eslogan electoral

Durante las campañas electorales del pasado 2023 se popularizó la expresión 'Que Te Vote Txapote' en el ámbito político español, concretamente entre sectores de la derecha, como una crítica hacia el PSOE por su acercamiento con partidos independentistas vascos, como EH Bildu.

No obstante, el uso del eslogan fue duramente criticado al considerarse una provocación que reabría heridas aún no cerradas en la sociedad española, especialmente entre las víctimas de ETA y sus familias. De esta forma, mientras algunos políticos, como Isabel Díaz Ayuso, y sus simpatizantes defendieron la frase como una forma legítima de expresar indignación por la postura que adoptaban ciertos partidos en relación con la memoria de ETA, otros consideran que su uso era irresponsable y deslegitimaba el debate democrático al recurrir a referencias dolorosas del pasado reciente del país.

Así, una de las más férreas críticas y defensoras de que se dejase de utilizar este eslogan político fue Consuelo Ordóñez, la hermana del dirigente de ETA asesinado a manos de 'Txapote', quien pidió en numerosas ocasiones que no se usara el lema al considerarlo "doloroso y contraproducente" para la lucha de muchas familias.

De esta manera, el eslogan, que aunque no tiene un origen plenamente identificado, tuvo su primera aparición mediática el 3 de septiembre de 2022, en un acto electoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Sevilla, cuando un fotógrafo de Europa Press capturó el momento que, días después, se repitió en televisión cuando un espontáneo gritó frente a la cámara: "Sánchez, que te vote Txapote".