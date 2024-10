IU reclama a Yolanda Díaz una "reorganización" del grupo parlamentario tras el "caso Errejón"

Izquierda Unida toma posiciones después del "caso Errejón". El "sochk" todavía sigue siendo digerido en la coalición de izquierdas alternativas y los efectos que puede tener dentro del futuro de la izquierda todavía están por ver. El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha puesto ya unas condiciones de cara al futuro de la coalición de partidos que conforma el grupo parlamentario. El partido avisa de que a partir de ahora, todas las decisiones deben tomarse con "métodos democráticos" y avisa de una "reorganización" general de todo el grupo parlamentario.

Esta tarde, el grupo parlamentario se reunirá en el Congreso de los Diputados y la vicepresidenta Yolanda Díaz dará una rueda de prensa para dar explicaciones sobre todas las dudas que rodean al "caso Errejón". En la reunión, ordinaria, según aseguran fuentes de la coalición, se abordará como tema principal finalmente las consencuencias del escándalo desatado la pasada semana. Si bien, algunas fuentes apuntaban a que podía elegirse hoy al nuevo portavoz, y apostaban por la voz de una mujer para desempeñar las funciones de cara visible en el grupo parlamentario, IU ya ha trasladado de que esta decisión no debe tomarse hoy.

El coordinador federal ha reclamado, además, una reconfiguración total del grupo parlamentario plurinacional que alcanzaría no solo al portavoz del grupo, sino a los portavoces adjuntos e incluso a los portavoces en comisiones y a los puestos que ocupa Sumar en la mesa del Congreso de los Diputados, -dos-. "No construyamos la casa por la ventana. No se da condiciones hoy para nombrar portavoz", ha reconocido el líder de IU ante los medios, después de desvelar, además, de que esa fue la posición consensuada que salió de la reunión de la colegiada de IU de este domingo. En principio, esta tarde no se abordará el cambio de portavocía, sino que se dará un diálogo en los próximos días, pero esta será -de todos modos- la posición que exprese IU en la reunión del grupo parlamentario. El partido pide un método de funcionamiento "colectivo" y "democrático" a partir de ahora para la dirección del grupo parlamentario y ha apostado pro ver como "la vuelta como un calcetín" el caso de Íñigo Errejón para iniciar una "catarsis" en el espacio de izquierdas

(Habrá ampliación)