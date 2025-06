El PP redobla la presión sobre Armengol para que Sánchez dé explicaciones por las "cloacas" del PSOE

El PP mete más presión sobre Francina Armengol para forzar la comparecencia de Pedro Sánchez para que dé explicaciones por las "cloacas" del PSOE. Este mismo jueves se ha celebrado una reunión telemática de la Mesa del Congreso y el PP buscaba que Armengol acabara cediendo y calificara las solicitudes de comparecencia de PP, Esquerra y Podemos para que Sánchez dé explicaciones ante el Congreso. Armengol obvió ese trámite imprescindible el pasado martes y el PP ha registrado un escrito para que se admitan hoy ya a trámite esas solicitudes.

No obstante, fuentes del entorno de Armengol han negado que este jueves se admita a trámite las solicitudes de comparecencia. En concreto, aseguran que el contacto telemático no es una reunión, sino una "comunicación escrita que hacen los funcionarios todos los jueves para calificar las preguntas e interpelaciones de Pleno" de la próxima semana. "No es una Mesa ni nunca se debaten temas no pacíficos", señalan las mismas fuentes.

Según fuentes del PP, la idea era que se calificaran hoy las solicitudes de comparecencia para que la Junta de Portavoces de la próxima semana la valorara y se pronunciara "de manera que si obtuviese la mayoría suficiente", podría celebrarse antes de que finalice el actual período de sesiones. "En la ronda de Mesa celebrada el pasado martes, de forma sorprendente e injustificada, Armengol no incluyó la calificación de las comparecencias registradas por los distintos grupos, entre el lunes 26 y el sábado 31 de mayo, entre ellas la de Sánchez, con el silencio cómplice de los representantes de Sumar en la Mesa, a pesar de los precedentes existentes en rondas de Mesa anteriores, en los que sí se calificaron otras comparecencias", han reprochado fuentes populares.

"Hoy, Armengol tiene la ocasión de rectificar y dejar de ser, al menos por una vez, la delegada del Gobierno en el Congreso", añaden esas mismas fuentes, que apelan a Sumar y a Yolanda Díaz: "Si de verdad tanto le escandaliza la guerra sucia ejercida por una fontanera del PSOE contra la Guardia Civil, jueces y fiscales que estos días están develando los medios de comunicación, Yolanda Díaz tiene la ocasión de rectificar y dar instrucciones a los miembros de su partido en la Mesa para que dejen de aliarse con Armengol y apoyen que Sánchez acuda a la sede de la soberanía nacional a explicar a los españoles lo sucedido".