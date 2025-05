Reencuentro real en Panamá: Doña Letizia visita a la guardiamarina Borbón

Fue hace prácticamente cuatro meses, el 11 de enero, cuando los Reyes despidieron a Doña Leonor en el puerto de Cádiz. Ese día, la Princesa de Asturias comenzaba un hito en su formación militar: arrancaba su crucero de instrucción a bordo del buque escuela de la Armada, el "Juan Sebastián de Elcano". Una de las fases más duras de su enseñanza castrense que la llevarán a visitar ocho países en cinco meses, además aprender junto al resto de los futuros oficiales de la Armada.

En todo este tiempo, la guardiamarina Borbón Ortiz ha visitado ya cinco países y ha sufrido en primera persona la dureza de la mar, realizando todo tipo de tareas y maniobras a bordo del bergantín-goleta. Eso, a bordo, pues en los diferentes puertos en los que hacen escala, tanto ella como sus compañeros tienen también encomendadas tareas de representación y diplomáticas, puesto que el "Juan Sebastián de Elcano" también es una embajada flotante.

La Reina, una madre más

El último puerto en el que han hecho escala los guardiamarinas ha sido el de Panamá, donde algunos de los familiares de los uniformados aguardaban en el muelle. Y entre ellos, la Reina Doña Letizia, que se ha desplazado hasta allí para reencontrarse con su hija cuatro meses después y en la que ya es la recta final de este crucero de instrucción.

La reina Letizia se reúne con Leonor en una escala del buque Elcano Bienvenido Velasco Agencia EFE

Con todos los alumnos formados en la cubierta, la Reina buscaba a su hija desde tierra firme, mientras ella y el resto de sus compañeros saludaban a todos los asistentes. Una vez atracado el "Elcano" la Princesa ha descendido por la escalinata, fundiéndose en un largo abrazo con su madre. Ninguna de las dos han dejado de sonreír.

En esta ocasión, Doña Letizia se encuentra en el país como una madre más y no se trata de un viaje oficial, por lo que no cuenta con agenda. Sin embargo, sí que ha mantenido un breve encuentro con el comandante del buque escuela, capitán de navío Luis Carreras-Presas do Campo, acompañada de Doña Leonor.

La reina Letizia se reúne con Leonor en una escala del buque Elcano Jose Jiménez Agencia EFE

El "Juan Sebastián de Elcano" y sus 76 guardamarinas estarán en tierras panameñas hasta el próximo martes, cuando embarcarán de nuevo y pondrán rumbo a Colombia, el siguiente de sus destinos en el continente americano. De ahí se dirigirán a República Dominicana, donde llegarán el día 19 de mayo.

El último puerto americano en el que estaráns erá el de Nueva York (EE UU), donde atracará el buque el 5 de junio. Desde allí, los guardiamarinas regresarán a España en el barco, aunque la Princesa se separará de ellos y volará a nuestro país para embarcarse el siguiente mes en una fragata en la que continuará con su formación en la Armada. Eso sí, volverá a subir a bordo del "Elcano" en Gijón para completar la travesía con ellos hasta Ferrol, donde atracará el 9 de julio.