La reforma de Extranjería para repartir menores migrantes de Canarias al resto de autonomías, en el aire

La reforma de la Ley de Extranjería que pretende impulsar el Gobierno de Canarias para obligar al resto de autonomías a acoger a menores migrantes ha quedado en el aire. Fernando Clavijo, presidente canario, ha iniciado este martes una ronda de contactos con los grupos parlamentarios, que concluirá mañana con el PP, con el objetivo de modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para cambiar el reparto de menores migrantes.

Actualmente, el artículo 35.12 de la Ley de Extranjería, dice lo siguiente: "Las Comunidades Autónomas podrán llegar a acuerdos con las Comunidades Autónomas donde se encuentren los menores extranjeros no acompañados para asumir la tutela y custodia, con el fin de garantizar a los menores unas mejores condiciones de integración". La intención de Coalición Canaria pasa por modificar este precepto para que el reparto de menores migrantes no acompañados pase a ser una cuestión de Estado y no recaiga en las autonomías.

En concreto, quieren que se establezca un "cupo claro y transparente" que permita una distribución de los migrantes menores en un momento en que Canarias está desbordada. Actualmente, hay 6.000 menores migrantes en Canarias y la capacidad de gestión del Gobierno canario ha llegado al límite, por lo que ha pedido ayuda al resto de autonomías. Sin embargo, tal y como está redactado actualmente la ley, ese poder reside en las autonomías y hay muchas que están en contra dado los problemas que están teniendo porque también están al límite y porque genera una impopularidad creciente.

La reforma, no obstante, parece difícil que pueda prosperar ya que hay dos partidos clave que se hace complicado que puedan darle apoyo: Junts y el PP. Los posconvergentes son conscientes de los problemas que hay en Cataluña con la gestión de los menores migrantes y eso ha hecho irrumpir a Aliança Catalana y resistir a Vox y no parece que el partido de Carles Puigdemont se preste a dar apoyo a esta iniciativa si Cataluña no sale beneficiada claramente. De lo contrario, el apoyo a esta reforma podría generarle desgaste. Los populares han evitado hasta ahora fijar una postura y están dejando que sean los barones (presidentes autonómicos) quienes se pronuncien al respecto ya que son las autonomías quienes tienen las competencias.

Bildu, según ha expuesto Jon Iñarritu, sí se ha mostrado a favor de este cambio legal, pero ha avisado de que si se abre el debate de la modificación de la Ley de Extranjería, van a exigir más cambios que el artículo 35.