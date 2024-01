La Reina Letizia apuesta por un look sobrio, pero elegante, en la Pascua Militar

La Reina Letizia ha presidido junto al Rey Felipe VI la tradicional Pascua Militar en el Palacio Real de Madrid, el primer acto oficial de la Casa Real. Como era de esperar, todas las miradas estaban puestas en la Princesa Leonor, que se ha estrenado en este acto vestida con el uniforme de dama cadete del Ejército de Tierra.

Sin embargo, el look de la monarca ha llamado la atención. Consciente de que sus estilismos son analizados al detalles, Doña Letizia ha cedido el protagonismo a su hija eligiendo para la ocasión un look sobrio, pero de lo más elegante, para este día tan especial. Ha sorprendido con un dos piezas, formado por blusa satinada en color perla y falda de tubo en negro. Un look que realza su cuidada figura física y con el que ha querido pasar lo más desapercibida posible. No ha sido hasta su aparición en el interior del Palacio Real cuando hemos podido ver este conjunto, ya que en el exterior lucía la famosa capa de Carolina Herrera con pelo en el cuello.

Reina Letizia con top satinado y falda maxi. Gtres

El look lo ha completado con unos salones de tacón bajo y una clutch en negro. Una elección que refleja la preocupación de la monarca en pasar desapercibida al lado de su hija, la heredera a la corona, que ha vivido por primera vez la celebración de la Pascua Militar junto a sus padres.